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Magyar priniesol na Ukrajinu zdravotnícke vybavenie aj generátory
Zelenskyj tiež informoval, že poverili pracovné tímy oboch krajín, aby začali pracovať na naplnení uzavretých dohôd.
Autor TASR
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Užhorod 24. novembra (TASR) - Maďarsko daruje Ukrajine okrem iného zdravotnícke vybavenie, lieky, generátory a vozidlá. Oznámil to maďarský premiér Péter Magyar v utorok večer na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ukrajinský spravodajský portál Európska pravda uviedol, že Magyar počas svojej prvej návštevy Zakarpatskej oblasti zdôraznil, že Budapešť odsudzuje ruskú agresiu proti Ukrajine a poskytuje jej humanitárnu pomoc všetkými možnými spôsobmi.
Premiér zároveň pripomenul, že Maďarsko od začiatku vojny prijalo desaťtisíce ľudí z Ukrajiny vrátane mnohých zakarpatských Maďarov, pričom on sám poskytol útočisko viacerým mladým ľuďom z tohto regiónu.
„Neprišli sme s prázdnymi rukami, priniesli sme pomoc pre Zakarpatsko. Balík obsahuje prístroje vysokej hodnoty na monitorovanie stavu pacientov, lieky, energetické zariadenia vrátane generátorov v hodnote niekoľkých miliónov forintov, ako aj vozidlá,“ spresnil predseda maďarskej vlády.
Zelenskyj na platforme Telegram uviedol, že s Magyarom rokovali o dodávkach plynu a nafty, využívaní ukrajinských zásobníkov plynu, modernizácii hraničných priechodov či o nových železničných spojeniach.
Rokovania zahŕňali aj odmínovanie územia Ukrajiny a práva maďarskej menšiny na Zakarpatskej oblasti, kam maďarská delegácia priviezla humanitárnu pomoc v hodnote jednej miliardy forintov (vyše 2,7 milióna eur). Premiér zároveň oznámil zriadenie osobitného sociálneho fondu na podporu Maďarov žijúcich na Ukrajine.
Zelenskyj tiež informoval, že poverili pracovné tímy oboch krajín, aby začali pracovať na naplnení uzavretých dohôd. Konkrétne objemy dodávok plynu, finančné podmienky či presný harmonogram jednotlivých projektov zatiaľ ani jeden z lídrov nespresnil.
Ukrajinský spravodajský portál Európska pravda uviedol, že Magyar počas svojej prvej návštevy Zakarpatskej oblasti zdôraznil, že Budapešť odsudzuje ruskú agresiu proti Ukrajine a poskytuje jej humanitárnu pomoc všetkými možnými spôsobmi.
Premiér zároveň pripomenul, že Maďarsko od začiatku vojny prijalo desaťtisíce ľudí z Ukrajiny vrátane mnohých zakarpatských Maďarov, pričom on sám poskytol útočisko viacerým mladým ľuďom z tohto regiónu.
„Neprišli sme s prázdnymi rukami, priniesli sme pomoc pre Zakarpatsko. Balík obsahuje prístroje vysokej hodnoty na monitorovanie stavu pacientov, lieky, energetické zariadenia vrátane generátorov v hodnote niekoľkých miliónov forintov, ako aj vozidlá,“ spresnil predseda maďarskej vlády.
Zelenskyj na platforme Telegram uviedol, že s Magyarom rokovali o dodávkach plynu a nafty, využívaní ukrajinských zásobníkov plynu, modernizácii hraničných priechodov či o nových železničných spojeniach.
Rokovania zahŕňali aj odmínovanie územia Ukrajiny a práva maďarskej menšiny na Zakarpatskej oblasti, kam maďarská delegácia priviezla humanitárnu pomoc v hodnote jednej miliardy forintov (vyše 2,7 milióna eur). Premiér zároveň oznámil zriadenie osobitného sociálneho fondu na podporu Maďarov žijúcich na Ukrajine.
Zelenskyj tiež informoval, že poverili pracovné tímy oboch krajín, aby začali pracovať na naplnení uzavretých dohôd. Konkrétne objemy dodávok plynu, finančné podmienky či presný harmonogram jednotlivých projektov zatiaľ ani jeden z lídrov nespresnil.