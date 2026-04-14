Magyar prisľúbil reformy pre získanie zablokovaných eurofondov
Budapešť 14. apríla (TASR) - Líder strany Tisza Péter Magyar sa zaviazal, že Maďarsko pristúpi k Európskej prokuratúre (EPPO), čo by európskym vyšetrovateľom umožnilo efektívnejšie prešetrovať možné podvody a zneužívanie fondov Európskej únie počas vlády Viktora Orbána. Informuje o tom TASR podľa utorkovej správy portálu Euractiv.com.
Na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve vo voľbách Magyar uviedol, že zapojenie sa do činnosti EPPO bude jedným z jeho prvých krokov spolu s reformami potrebnými na odblokovanie niekoľkých miliárd eur zmrazených eurofondov. Európska komisia ich vyplácanie pozastavila pre obavy z dodržiavania zásad právneho štátu v Maďarsku.
Zároveň odmietol výzvy časti svojej strany na trestné stíhanie Orbána. „Nie je úlohou politika, nie je úlohou premiéra ani predsedu strany rozhodovať o tom, či bývalý premiér patrí do väzenia,“ vyhlásil.
Prísľub zapojenia sa do činnosti EPPO predstavuje zásadný odklon od politiky Orbánovej vlády, ktorá dlhodobo odmietala členstvo s odvolaním sa na ochranu národnej suverenity. Podľa kritikov však za odmietaním mohli byť aj obavy, že sa potvrdia podozrenia o smerovaní európskych peňazí k politicky prepojeným firmám.
EPPO ako nezávislý orgán EÚ chráni jej rozpočet a stíha trestné činy poškodzujúce jej finančné záujmy. Do systému EPPO je zapojených 24 členských krajín, Maďarsko sa nepripojilo a Dánsko a Írsko majú výnimku z pravidiel v oblasti justičnej a bezpečnostnej spolupráce.
Pristúpenie k EPPO v rámci snahy o odblokovanie eurofondov označil za kľúčové aj Viktor Daněk z Inštitútu pre európsku politiku Europeum v rozhovore pre TASR. Predstaviteľ Európskej komisie pre Euractiv.com uviedol, že ide o nevyhnutný krok na obnovu dôvery v právny štát. Podľa neho by Maďarsko malo rýchlo preukázať nezávislosť justície, ak chce získať prístup k zmrazeným fondom.
Podľa analýzy denníka Financial Times získalo 13 osôb napojených na blízke okolie Viktora Orbána v rokoch 2010 až 2025 približne 14 percent všetkých verejných zákaziek, približne 28 miliárd eur. Počas jeho vlády sa Maďarsko zároveň prepadlo v indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International.
