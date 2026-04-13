Magyar: Problém s Benešovými dekrétmi chcem vyriešiť
Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Predsedovia vlád SR a Maďarska sa musia usilovať o dosiahnutie čo najlepších vzťahov. Konštatoval to v pondelok na tlačovej konferencii Péter Magyar, predseda strany Tisza, ktorá v nedeľu zvíťazila v parlamentných voľbách, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Slovenský premiér Robert Fico v pondelok uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým predsedom maďarskej vlády, ktorému zároveň zagratuloval k víťazstvu vo voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou.
Magyar uviedol, že aj keď Fico a prezident SR Peter Pellegrini boli a zostávajú blízkymi spojencami Viktora Orbána, v záujme občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku je nevyhnutné udržiavať čo najlepšie bilaterálne vzťahy a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).
Zároveň však dodal, že je potrebné vyriešiť niektoré veci. „V Európskej únii v roku 2026 nie je v žiadnom prípade prijateľné, aby Maďarom brali pôdu a potom ich neodškodnili, aby sa robili rozdiely medzi slovenskými a slovenskými občanmi, a aby tým, ktorí sa odvážia kritizovať Benešove dekréty, hrozilo väzenie“ povedal Magyar podľa portálu telex.hu. Zároveň dodal, že verí, že si toto myslí aj väčšina Slovákov.
Predseda Tiszy sa zároveň bude usilovať o čo najlepšie vzťahy so slovenskými lídrami. „Robert Fico je skúsený politik, takže si myslím, že budeme schopní dosiahnuť dohodu,“ uzavrel Magyar.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
