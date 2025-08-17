< sekcia Zahraničie
Magyar protestoval voči zasahovaniu Ruska do vnútornej politiky
Magyar v liste vyjadril protest proti vyhláseniam SVR a proti ich šíreniu prostredníctvom oficiálnych a štátnych kanálov.
Budapešť 17. augusta (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar adresoval ruskému veľvyslancovi v Budapešti svoj oficiálny protest proti „neprijateľnému zasahovaniu do domácich politických procesov v Maďarsku“. Opozičný politik svoj list zverejnil na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vážený pán veľvyslanec! Píšem Vám ako predseda strany TISZA, ktorá sa chystá vládnuť, priamu reakciu na verejné vyhlásenie, ktoré Služba zahraničnej rozviedky (SVR) Ruskej federácie vydala 13. augusta 2025 ,“ napísal Magyar v oficiálnom proteste.
„Vyhlásenie, v ktorom sa uvádza moje meno a strana, ktorú vediem, predstavuje neprijateľné zasahovanie do domácich politických procesov v Maďarsku. Úplne neopodstatnene tvrdí, že Európska únia (EÚ) a jej lídri sa snažia o to, aby som sa stal ďalším maďarským premiérom, a na tento účel mobilizujú materiálne, mediálne a lobistické zdroje,“ napísal Magyar.
Podľa jeho vyjadrenia takéto vyhlásenia oficiálnej spravodajskej služby cudzieho štátu môžu slúžiť len jednému účelu: ovplyvňovať maďarských voličov, skresľovať verejnú diskusiu a podkopávať dôveru v našu demokraciu.
„V mene svojej strany a všetkých maďarských občanov jednoznačne vyhlasujem: Zvrchovanosť Maďarska patrí výlučne maďarskému ľudu. Žiadna zahraničná mocnosť, či už je naším spojencom, protivníkom alebo čímkoľvek iným, nemá právo formovať našu politickú budúcnosť alebo určovať smerovanie našich volieb,“ dodal predseda TISZY.
Magyar v liste vyjadril protest proti vyhláseniam SVR a proti ich šíreniu prostredníctvom oficiálnych a štátnych kanálov. Ruské veľvyslanectvo požiadal o neodkladné a verejné vysvetlenie.
Súčasne Moskvu požiadal o jednoznačnú záruku, že sa zdrží akýchkoľvek krokov, ktoré by sa mohli považovať za zasahovanie do vnútorných politických procesov Maďarska - vrátane dezinformačných kampaní, kybernetických operácií alebo zastrašovania politických osobností a občanov.
„Maďarská suverenita a nedotknuteľnosť našich demokratických procesov nemôžu byť predmetom vyjednávania. Dodržiavanie týchto zásad je minimálnou podmienkou pre akúkoľvek zmysluplnú bilaterálnu spoluprácu medzi našimi krajinami. Žiadam vás, aby ste môj protest bezodkladne postúpili vašej vláde a čo najskôr zaslali písomnú odpoveď na tento list, alebo aby ste ma osobne informovali o stanovisku vašej vlády,“ dodal predseda TISZY.
Agentúra MTI v stredu informovala, že SVR sa domnieva, že Európska komisia (EK) chce dosiahnuť zmenu moci v Maďarsku. Podľa SVR pokusy Maďarska o ovplyvnenie kolektívneho rozhodovania, predovšetkým v prípadoch Ruska a Ukrajiny, vyvolali v Bruseli hnev. Poslednou kvapkou bolo rozhodnutie Maďarska zablokovať nový návrh rozpočtu EÚ, citovala MTI z vyhlásenia SVR.
SVR podotkla, že má informácie, že EK za najpravdepodobnejšieho kandidáta na post premiéra považuje Magyara a že na jeho podporu už boli zmobilizované značné finančné, administratívne, mediálne a lobistické zdroje. Podľa SVR prostriedky na to sú pripravené poskytnúť nemecké stranícke fondy, niektoré nórske mimovládne organizácie pre ľudské práva a Európska ľudová strana (EPP).
Expert na bezpečnostnú politiku Péter Tarjányi v reakcii na správu SVR pripustil dva možné scenáre: buď predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť, alebo „by mohla otriasť samotnými základmi bezpečnosti Maďarska“. Podľa Magyara „Vladimir Putin začal zasahovať do maďarských volieb“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
