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Magyar rokoval o energetickej situácii s lídrami frakcií parlamentu
Premiér vyzval opozičné strany, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, avšak zadržiavajú ju.
Autor TASR
Budapešť 3. augusta (TASR) - Maďarsko čaká päť najkritickejších dní z hľadiska vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov, uviedol v pondelok na stretnutí lídrov frakcií Národného zhromaždenia predseda vlády Péter Magyar. Premiér vyzval opozičné strany, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, avšak zadržiavajú ju. Magyar o tom hovoril na tlačovej konferencii vysielanej v priamom prenose na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V jadrovej elektrárni Paks funguje pre nízku hladinu Dunaja už len posledná z ôsmich turbín, pričom vláda má pre prípad úplného odstavenia pripravený krízový protokol. Situáciu sa zatiaľ darí zvládať vďaka výrazným úsporám spotreby elektriny, spresnil Magyar po rokovaní s predsedami parlamentných strán.
Posledná turbína s výkonom 240 megawattov v juhomaďarskej jadrovej elektrárni Paks môže zostať v prevádzke v pondelok a možno aj v utorok, oznámil premiér Péter Magyar vo videu zverejnenom v pondelok ráno na Facebooku.
Stretnutie zvolala predsedníčka parlamentu dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta Ágnes Forsthofferová s cieľom poskytnúť možnosť lídrom frakcií získať informácie k opatreniam vlády v súvislosti s nadchádzajúcim extrémnym teplotám v krajine priamo od premiéra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V jadrovej elektrárni Paks funguje pre nízku hladinu Dunaja už len posledná z ôsmich turbín, pričom vláda má pre prípad úplného odstavenia pripravený krízový protokol. Situáciu sa zatiaľ darí zvládať vďaka výrazným úsporám spotreby elektriny, spresnil Magyar po rokovaní s predsedami parlamentných strán.
Posledná turbína s výkonom 240 megawattov v juhomaďarskej jadrovej elektrárni Paks môže zostať v prevádzke v pondelok a možno aj v utorok, oznámil premiér Péter Magyar vo videu zverejnenom v pondelok ráno na Facebooku.
Stretnutie zvolala predsedníčka parlamentu dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta Ágnes Forsthofferová s cieľom poskytnúť možnosť lídrom frakcií získať informácie k opatreniam vlády v súvislosti s nadchádzajúcim extrémnym teplotám v krajine priamo od premiéra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)