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Magyar rokoval s Costom o rozpočte EÚ aj o migrácii
Predsedovi Európskej rady Magyar tlmočil aj očakávanie skorého vyriešenia otázky pozastavenia dennej pokuty jeden milión eur.
Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v stredu večer prijal predsedu Európskej rady Antónia Costu. Počas stretnutia mu dal jasne najavo, že Budapešť môže akceptovať nový sedemročný rozpočet Európskej únie len vtedy, ak bude výsledný kompromis zodpovedať záujmom maďarského ľudu a maďarským podnikom. Vyplýva to z príspevku premiéra zverejneného na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predsedovi Európskej rady Magyar tlmočil aj očakávanie skorého vyriešenia otázky pozastavenia dennej pokuty jeden milión eur. Maďarsku bola udelená ešte za predchádzajúcej vlády Viktora Orbána za nevykonanie rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) o porušení práva EÚ v maďarskom azylovom práve.
„Predsedovi Európskej rady som zdôraznil, že najmä vzhľadom na to, čo sa stalo v Ceute toto leto, Maďarsko naďalej udržiava právne prostredie a fyzické uzavretie hraníc potrebné na zastavenie nelegálnej migrácie,“ uviedol maďarský premiér s tým, že krajina bude naďalej chrániť spoločné hranice Európskej únie. „A očakávame, že toto naše úsilie bude uznané na európskej úrovni,“ dodal.
Magyar svoj príspevok uzavrel vyhlásením adresovaným Costovi, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko nepodporuje zrýchlený prístupový proces pre žiadnu kandidátsku krajinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predsedovi Európskej rady Magyar tlmočil aj očakávanie skorého vyriešenia otázky pozastavenia dennej pokuty jeden milión eur. Maďarsku bola udelená ešte za predchádzajúcej vlády Viktora Orbána za nevykonanie rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) o porušení práva EÚ v maďarskom azylovom práve.
„Predsedovi Európskej rady som zdôraznil, že najmä vzhľadom na to, čo sa stalo v Ceute toto leto, Maďarsko naďalej udržiava právne prostredie a fyzické uzavretie hraníc potrebné na zastavenie nelegálnej migrácie,“ uviedol maďarský premiér s tým, že krajina bude naďalej chrániť spoločné hranice Európskej únie. „A očakávame, že toto naše úsilie bude uznané na európskej úrovni,“ dodal.
Magyar svoj príspevok uzavrel vyhlásením adresovaným Costovi, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko nepodporuje zrýchlený prístupový proces pre žiadnu kandidátsku krajinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)