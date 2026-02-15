< sekcia Zahraničie
Magyar rokoval v Mníchove s viacerými európskymi lídrami
S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Autor TASR
Budapešť/Mníchov 15. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar rokoval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) s takmer tuctom európskych lídrov. Zameral sa najmä na podporu mierových rozhovorov a potrebu návratu finančných prostriedkov z Európskej únie Maďarsku. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar rokoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, poľským premiérom Donaldom Tuskom, fínskym prezidentom Alexanderom Stubbom, chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom či rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
