Magyar rokoval v Mníchove s viacerými európskymi lídrami

Na snímke Péter Magyar (uprostred). Foto: TASR - Ladislav Vallach

S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Autor TASR
Budapešť/Mníchov 15. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar rokoval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) s takmer tuctom európskych lídrov. Zameral sa najmä na podporu mierových rozhovorov a potrebu návratu finančných prostriedkov z Európskej únie Maďarsku. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar rokoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, poľským premiérom Donaldom Tuskom, fínskym prezidentom Alexanderom Stubbom, chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom či rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

