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Magyar: Rozpad Fideszu sa exponenciálne zrýchľuje
Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie.
Autor TASR
Budapešť 24. júla (TASR) - Operácia Očistec sa len nedávno začala, ale rozpad bývalej vládnej strany Fidesz sa už exponenciálne zrýchľuje. Konštatoval to maďarský premiér Péter Magyar v piatok vo svojom príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Orbánove bábky boli ešte pred niekoľkými týždňami plné elánu a rozdávali rozumy, teraz však jeden po druhom hádžu uterák do ringu,“ napísal premiér a predseda vládnej strany Tisza.
Spoločenstvo Tiszy musí podľa Magyara dávať pozor aj na to, aby sa „posluhovači mafie (režimu vlád premiéra Viktora Orbána) druhej a tretej línie“ nedokázali infiltrovať do terajšieho režimu. „Je to otázka dôveryhodnosti, otázka dôveryhodnosti zmeny režimu,“ dodal.
Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja.
Prezident Tamás Sulyok minulú sobotu (18. 7.) podpísal 17. novelu ústavy, vplyvom ktorej jeho mandát prezidenta republiky zanikol. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak novelu odmietne do piatich dní podpísať.
Gergely Gulyás 13. júla oznámil, že končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín pred hlasovaním o 17. dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Orbánove bábky boli ešte pred niekoľkými týždňami plné elánu a rozdávali rozumy, teraz však jeden po druhom hádžu uterák do ringu,“ napísal premiér a predseda vládnej strany Tisza.
Spoločenstvo Tiszy musí podľa Magyara dávať pozor aj na to, aby sa „posluhovači mafie (režimu vlád premiéra Viktora Orbána) druhej a tretej línie“ nedokázali infiltrovať do terajšieho režimu. „Je to otázka dôveryhodnosti, otázka dôveryhodnosti zmeny režimu,“ dodal.
Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja.
Prezident Tamás Sulyok minulú sobotu (18. 7.) podpísal 17. novelu ústavy, vplyvom ktorej jeho mandát prezidenta republiky zanikol. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak novelu odmietne do piatich dní podpísať.
Gergely Gulyás 13. júla oznámil, že končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín pred hlasovaním o 17. dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)