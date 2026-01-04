< sekcia Zahraničie
Magyar sa poďakoval za protest proti zákonu k Benešovým dekrétom
Študenti maďarských univerzít v sobotu podvečer zorganizovali demonštráciu proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty.
Budapešť 4. januára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar vyjadril v nedeľu na Facebook vďaku mladým ľuďom, ktorí v sobotu zorganizovali demonštráciu pred sídlom Veľvyslanectva SR v Budapešti proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar deklaroval, že ak v aprílových parlamentných voľbách prevezme strana TISZA vládnu moc, tak využijú všetky možné diplomatické a politické prostriedky, aby prinútili slovenskú stranu stiahnuť tento „hanebný“ zákon a aby bolo možné rokovať o zrušení Benešových dekrétov.
Predseda strany TISZA poznamenal, že najprv sa k slovenskej strane postavia priateľsky a s úctou, ktorá patrí suverénnej krajine, ale ak nebude iná cesta, požiadajú slovenského veľvyslanca v Budapešti, aby opustil Maďarsko, kým nebude zákon zrušený.
„Bolo dobré vidieť, že všetci okrem strany Fidesz cítili, že je dôležité spoločne poslať odkaz slovenskému kamarátovi (maďarského premiéra) Viktora Orbána, (predsedovi vlády SR) Robertovi Ficovi, že v 21. storočí je v Európskej únii vyhrážanie sa vyjadrovaním názoru väzením neprijateľné. Orbánovo mlčanie je hanebné a neospravedlniteľné,“ citoval Magyarov príspevok na Facebooku server szeretlekmagyarorszag.hu.
Študenti maďarských univerzít v sobotu podvečer zorganizovali demonštráciu proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty.
Hlavný organizátor podujatia, študent práva Illés Katona, o demonštrácii vyhlásenej na Facebooku v pozvánke uviedol, že s prejavmi vystúpia viacerí študenti. Na Facebooku avizoval svoju účasť aj Magyar a v dave sa podľa servera telex.hu objavili aj niekoľkí opoziční politici.
Podľa novely slovenského trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, napísal v piatok server index.hu.
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností, dodal index.hu.
„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem ‚popieranie alebo spochybňovanie‘ nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, či je dobré, že existujú, že či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ uviedol k tejto otázke Orbán pred decembrovým summitom EÚ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
