Magyar sa pred politikmi vo Varšave stretne s kardinálom v Krakove
Magyar bude mať s kardinálom Ryšom súkromné stretnutie za účasti členov jeho delegácie.
Autor TASR
Varšava/Krakov 19. mája (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar sa počas návštevy Poľska stretne najprv s krakovským arcibiskupom, kardinálom Grzegorzom Ryšom a až následne so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa TVP Krakow a portálu Interia.
Magyar bude mať s kardinálom Ryšom súkromné stretnutie za účasti členov jeho delegácie, ktoré sa uskutoční vo wawelskej katedrále. Program návštevy v Krakove zahŕňa prehliadku wawelskej katedrály a položenie vencov pri soche pápeža Jána Pavla II., pri kríži svätej poľskej kráľovnej Hedvigy a pri hrobke poľského kráľa Štefana Bátoriho. Po skončení návštevy je pred katedrálou naplánovaný brífing pre médiá.
Podľa poľských komentátorov má výber Krakova symbolický význam a wawelská katedrála má osobitné miesto aj v maďarských dejinách, okrem iného v súvislosti so sv. Hedvigou, dcérou uhorského a poľského kráľa Ľudovíta I. z Anjou. Komentátori tiež poukázali na rastúcu úlohu krakovského kardinála Ryša ako významného hlasu v poľskej cirkvi a spoločenskej diskusii.
Magyar po nástupe do funkcie avizoval, že Poľsko bude cieľom jeho prvej zahraničnej cesty vo funkcii premiéra. Okrem Krakova navštívi aj Varšavu a Gdansk.
V poľskej metropole sa stretne s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Nawrockým. V Gdansku plánuje rokovanie s exprezidentom a niekdajším lídrom odborového hnutia Solidarita Lechom Walesom.
Maďarského premiéra sprevádza sedem ministrov. Z Krakova do Varšavy sa delegácia presunie vlakom. Po skončení návštevy Poľska bude Magyar pokračovať do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
