Magyar sa stretne s Leyenovou, rokovať budú o odblokovaní fondov EÚ
Budapešť 26. apríla (TASR) - Víťaz maďarských parlamentných volieb a dezignovaný premiér Péter Magyar v stredu odcestuje do Bruselu na neformálne rokovania s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Hovoriť spolu budú o odblokovaní európskych fondov určených pre Maďarsko. V nedeľu na to upozornila agentúra Reuters.
„Nemôžme strácať čas,“ napísal Magyar na sociálnej sieti X. Budúci maďarský premiér už na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve v parlamentných voľbách avizoval, že jedným z jeho prvých krkov bude zapojenie sa do činností Európskej prokuratúry a zavedenie reforiem potrebných na odblokovanie niekoľkých miliárd eur zo zmrazených eurofondov.
Európska komisia Maďarsku vyplácanie eurofondov pozastavila pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu. Magyar po voľbách povedal, že dúfa v dosiahnutie politickej dohody počas svojej prvej návštevy v Bruseli.
