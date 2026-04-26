Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. apríl 2026Meniny má Jaroslava
< sekcia Zahraničie

Magyar sa stretne s Leyenovou, rokovať budú o odblokovaní fondov EÚ

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Európska komisia Maďarsku vyplácanie eurofondov pozastavila pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 26. apríla (TASR) - Víťaz maďarských parlamentných volieb a dezignovaný premiér Péter Magyar v stredu odcestuje do Bruselu na neformálne rokovania s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Hovoriť spolu budú o odblokovaní európskych fondov určených pre Maďarsko. V nedeľu na to upozornila agentúra Reuters.

„Nemôžme strácať čas,“ napísal Magyar na sociálnej sieti X. Budúci maďarský premiér už na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve v parlamentných voľbách avizoval, že jedným z jeho prvých krkov bude zapojenie sa do činností Európskej prokuratúry a zavedenie reforiem potrebných na odblokovanie niekoľkých miliárd eur zo zmrazených eurofondov.

Európska komisia Maďarsku vyplácanie eurofondov pozastavila pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu. Magyar po voľbách povedal, že dúfa v dosiahnutie politickej dohody počas svojej prvej návštevy v Bruseli.
