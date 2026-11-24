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Magyar sa stretol so Zelenským v Užhorode
Ukrajinská štátna agentúra pripomína, že ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu Magyara vo funkcii predsedu vlády na Ukrajine.
Autor TASR
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Užhorod/Budapešť 24. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v meste Užhorod položili vence k pamätníku ukrajinských vojakov padlých vo vojne s Ruskom. Následne ich čakajú spoločné rokovania. S odvolaním sa na ukrajinskú agentúru Ukrinform to uviedla maďarská agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pamätník padlým vojakom sa v Užhorode nachádza na cintoríne Kalvária v časti nazývanej Pahorok slávy. Ukrajinská štátna agentúra pripomína, že ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu Magyara vo funkcii predsedu vlády na Ukrajine.
Maďarský premiér počas cesty na Ukrajinu zverejnil na svojom profile na Facebooku video, v ktorom uviedol, že podmienkou urovnania maďarsko-ukrajinských vzťahov bol záväzok Kyjeva obnoviť základné jazykové a vzdelávacie práva zakarpatských Maďarov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Pamätník padlým vojakom sa v Užhorode nachádza na cintoríne Kalvária v časti nazývanej Pahorok slávy. Ukrajinská štátna agentúra pripomína, že ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu Magyara vo funkcii predsedu vlády na Ukrajine.
Maďarský premiér počas cesty na Ukrajinu zverejnil na svojom profile na Facebooku video, v ktorom uviedol, že podmienkou urovnania maďarsko-ukrajinských vzťahov bol záväzok Kyjeva obnoviť základné jazykové a vzdelávacie práva zakarpatských Maďarov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)