< sekcia Zahraničie
Magyar: Šanca na dohodu o rozpočte EÚ je na summite takmer nulová
Podľa slov maďarského premiéra nie je pravdepodobné ani to, že by sa lídrom členských krajín podarilo dospieť ku kompromisu do Vianoc.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 26. novembra (TASR) – Šanca na dosiahnutie dohody o budúcom sedemročnom rozpočte Európskej únie na aktuálnom summite v Bruseli je takmer nulová. Uviedol to vo štvrtok na mieste vrcholnej schôdzky predseda maďarskej vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa slov maďarského premiéra nie je pravdepodobné ani to, že by sa lídrom členských krajín podarilo dospieť ku kompromisu do Vianoc. Magyar vo videu na Facebooku konštatoval, že rokovania medzi 27 hlavami štátov a vlád EÚ pokračujú, no pozície jednotlivých krajín sú úplne protichodné.
Predseda Európskej rady António Costa predtým avizoval, že jeho cieľom je uzavrieť rozpočtové rokovania v piatok. Maďarský premiér však upozornil, že diskusie vstupujú do predposledného kola, kde sa začína „skutočná bitka“.
Šéf maďarského kabinetu zdôraznil, že Budapešť nepodporí žiadny návrh, ktorý by znížil objem prostriedkov vyčlenených pre Maďarsko alebo by od krajiny vyžadoval vyššie odvody do spoločnej kasy. Zároveň označil za neprijateľné, aby sa otázka finančnej podpory Ukrajiny akýmkoľvek spôsobom spájala s budúcim viacročným finančným rámcom Únie.
Podľa Magyara by mal nový rozpočet EÚ zabezpečiť, aby tradičné oblasti, akými sú kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, dostali podporu na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.
Magyar pricestoval do Bruselu v stredu večer po tom, čo ukončil návštevu Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa slov maďarského premiéra nie je pravdepodobné ani to, že by sa lídrom členských krajín podarilo dospieť ku kompromisu do Vianoc. Magyar vo videu na Facebooku konštatoval, že rokovania medzi 27 hlavami štátov a vlád EÚ pokračujú, no pozície jednotlivých krajín sú úplne protichodné.
Predseda Európskej rady António Costa predtým avizoval, že jeho cieľom je uzavrieť rozpočtové rokovania v piatok. Maďarský premiér však upozornil, že diskusie vstupujú do predposledného kola, kde sa začína „skutočná bitka“.
Šéf maďarského kabinetu zdôraznil, že Budapešť nepodporí žiadny návrh, ktorý by znížil objem prostriedkov vyčlenených pre Maďarsko alebo by od krajiny vyžadoval vyššie odvody do spoločnej kasy. Zároveň označil za neprijateľné, aby sa otázka finančnej podpory Ukrajiny akýmkoľvek spôsobom spájala s budúcim viacročným finančným rámcom Únie.
Podľa Magyara by mal nový rozpočet EÚ zabezpečiť, aby tradičné oblasti, akými sú kohézna politika a spoločná poľnohospodárska politika, dostali podporu na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.
Magyar pricestoval do Bruselu v stredu večer po tom, čo ukončil návštevu Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)