Magyar sľubuje uvoľniť eurofondy i referendum o Ukrajine v EÚ

Budapešť 14. apríla (TASR) - Maďarský opozičný líder Péter Magyar v nedeľu prisľúbil, že v prípade víťazstva vo voľbách o rok odblokuje miliardy eur z pozastavených eurofondov, aby oživil ekonomiku krajiny. Chce tiež vyhlásiť referendum o tom, či by Ukrajina mala vstúpiť do EÚ. Informovali o tom svetové agentúry, píše TASR.



Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána vedie s EÚ sériu sporov týkajúcich sa právneho štátu, čo viedlo k pozastaveniu eurofondov, ktoré zasiahlo hospodárstvo krajiny zaťažené rokmi vysokej inflácie. Niektoré prieskumy ukazujú, že Magyarova mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) predstihla Orbánovu stranu Fidesz, uviedla agentúra Reuters.



„Maďarsko bude znova hrdým a spoľahlivým spojencom NATO. Maďarsko bude znova plnohodnotným členom EÚ,“ povedal Magyar tisícom svojich stúpencov v Budapešti. Orbánov systém podľa neho „nemožno reformovať, nemožno opraviť, nemožno zlepšiť, môže byť len vymenený,“ citovala ho AP.



Magyar predstavil výsledky celoštátneho dotazníka, ktoré podľa neho budú tvoriť základ vládneho programu. Odpovede na 12 otázok od dôchodkov po medzinárodné vzťahy Maďarska odovzdalo viac ako 1,1 milióna ľudí, uviedol podľa agentúry AFP.



V súvislosti s výsledkami Magyar konštatoval, že otázka členstva Ukrajiny v Európskej únii je kontroverzná, preto by sa malo konať záväzné referendum, keď budú známe presné podmienky jej vstupu.



Orbán, ktorý je dôrazne proti vojenskej pomoci NATO a EÚ Ukrajine, tvrdí, že členstvo tejto krajiny v Únii by zničilo maďarských poľnohospodárov i širšiu ekonomiku, dodal Reuters.