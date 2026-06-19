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Magyar: Spolupráca v rámci V4 je v záujme všetkých

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Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Magyar uviedol, že v Bruseli rokoval so slovenským premiérom Robertom Ficom, českým premiérom Andrejom Babišom i poľským premiérom Donaldom Tuskom.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli, že je v záujme všetkých, aby spolupracovali. Uviedol to v piatok po konci summitu EÚ predseda maďarskej vlády Péter Magyar, píše TASR na základe správy agentúry MTI.

Magyar uviedol, že v Bruseli rokoval so slovenským premiérom Robertom Ficom, českým premiérom Andrejom Babišom i poľským premiérom Donaldom Tuskom. Všetci sa podľa neho zhodli, že spolupráca v rámci V4 by mala byť obnovená, posilnená a mala by sa stať pravidelnou, „či už pred zasadnutiami Európskej rady alebo stretnutiami ministrov EÚ či veľvyslancov“.

Vyšehradská štvorka bývala vplyvnou alianciou v EÚ, mieni Magyar. „Keď niečo povieme všetci štyria, pritiahne to oveľa väčšiu pozornosť, ako keby to Slovensko alebo Maďarsko povedali samostatne,“ dodal.

Fico po štvrtkovom rokovaní s Magyarom uviedol, že išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja lídri budú spolu najbližšie rokovať na nadchádzajúcom summite premiérov V4, ktorý sa uskutoční budúci utorok v Budapešti.
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