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Magyar: Spolupráca Vyšehradskej štvorky bola obnovená
Premiéri krajín V4 sa vo štvrtok stretli na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
Autor TASR
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Budapešť 21. júna (TASR) - Spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4) bola obnovená, vyhlásil v nedeľu na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar. Predsedovia vlád krajín V4 sa v utorok stretnú v maďarskom Gödöllő v Peštianskej župe. TASR o tom píše podľa agentúry MTI.
„V utorok popoludní privítam premiérov Poľska, Česka a Slovenska v Grasalkovičovom paláci v Gödöllő, aby sme obnovili úzku spoluprácu medzi štyrmi krajinami a spoločne pracovali na silnej strednej Európe,“ napísal Magyar.
Premiéri krajín V4 sa vo štvrtok stretli na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Pred rokovaniami lídrov Európskej únie absolvovali spoločné koordinačné stretnutie. Išlo o prvú schôdzku premiérov V4 pred summitom po niekoľkých rokoch.
Predseda vlády SR Robert Fico uviedol, že debaty lídrov V4 trvali iba niekoľko minút, boli však „mimoriadne dôležité“ a potvrdili, že existuje „eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere“.
„V utorok popoludní privítam premiérov Poľska, Česka a Slovenska v Grasalkovičovom paláci v Gödöllő, aby sme obnovili úzku spoluprácu medzi štyrmi krajinami a spoločne pracovali na silnej strednej Európe,“ napísal Magyar.
Premiéri krajín V4 sa vo štvrtok stretli na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Pred rokovaniami lídrov Európskej únie absolvovali spoločné koordinačné stretnutie. Išlo o prvú schôdzku premiérov V4 pred summitom po niekoľkých rokoch.
Predseda vlády SR Robert Fico uviedol, že debaty lídrov V4 trvali iba niekoľko minút, boli však „mimoriadne dôležité“ a potvrdili, že existuje „eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere“.