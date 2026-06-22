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Magyar: Spúšťame ukončenie mandátu prezidenta Tamása Sulyoka
Sulyok v rozhovore pre magazín Politico nedávno uviedol, že súčasný premiér Magyar zneužíva parlamentnú väčšinu arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť 22. júna (TASR) - V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamása Sulyoka. Oznámil to v pondelok v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
Sulyok v rozhovore pre magazín Politico nedávno uviedol, že súčasný premiér Magyar zneužíva parlamentnú väčšinu arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán. Hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že jeho zotrvanie vo funkcii je opodstatnené z hľadiska ochrany demokratických noriem, pretože pôsobí ako protiváha voči možnému zneužitiu moci novou parlamentnou väčšinou (strany Tisza).
Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami.
Magyar: Cieľom Očisťujúceho ohňa je eliminácie politickej a ekonomickej mafie
Cieľom operácie Očisťujúci oheň je okrem eliminácie politickej a ekonomickej mafie v Maďarsku zabezpečiť aj to, aby sa v budúcnosti nemohol znovu vybudovať rovnaký systém. Povedal to v pondelok v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pripravovaný 17. dodatok k ústave preto podľa jeho slov navrhuje aj obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov.
Magyar oznámil, že predsedu Ústavného súdu (AB) si budú voliť sudcovia AB spomedzi seba a obnoví sa aj veková hranica pre ústavných sudcov. „Mandát a imunita ústavných sudcov starších ako 70 rokov - vrátane Pétera Polta (predseda AB od roku 2025) - zanikne,“ dodal.
K zriadeniu Úradu na vrátenie verejného majetku (Vagyonvisszaszerzési Hivatal) predseda vlády spresnil, že v tomto úrade budú potrební najlepší profesionáli. Budú ho viesť predseda a štyria podpredsedovia, ktorí budú pod nepretržitou špeciálnou policajnou ochranou.
Magyar podotkol, že za drancovaním maďarského štátu stojí sieť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, politických exekútorov, „bábok a janičiarov“. Maďarskí prokurátori a policajti podľa neho môžu teraz slobodne vykonávať svoju prácu, verní svojej prísahe, a očakáva sa, že budú pracovať prísnejšie a precíznejšie ako doteraz.
Úrad na vrátenie verejného majetku sa nebude zaujímať o to, kto zastáva akú pozíciu alebo kto do ktorej politickej strany patrí. Bude sa zaujímať len o to, kam sa podeli peniaze maďarského ľudu, podčiarkol Magyar. „Každý, kto sa obohatil z verejných zdrojov, by si mal pripraviť účty a vysvetlenia,“ dodal.
„Každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy. V tomto budeme partnermi,“ naznačil predseda opozičnej frakcie Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) László Toroczkai. Poznamenal však, že hnutie nebude partnerom vládnej strany v tom, ako Tisza vytvára svojvôľu a eliminuje systém bŕzd a protiváh. Podľa Toroczkaia totiž Tisza chce prezidenta republiky odstrániť a dosadiť vlastných ľudí, ako to urobil aj Fidesz.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
Sulyok v rozhovore pre magazín Politico nedávno uviedol, že súčasný premiér Magyar zneužíva parlamentnú väčšinu arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán. Hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že jeho zotrvanie vo funkcii je opodstatnené z hľadiska ochrany demokratických noriem, pretože pôsobí ako protiváha voči možnému zneužitiu moci novou parlamentnou väčšinou (strany Tisza).
Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami.
Magyar: Cieľom Očisťujúceho ohňa je eliminácie politickej a ekonomickej mafie
Cieľom operácie Očisťujúci oheň je okrem eliminácie politickej a ekonomickej mafie v Maďarsku zabezpečiť aj to, aby sa v budúcnosti nemohol znovu vybudovať rovnaký systém. Povedal to v pondelok v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pripravovaný 17. dodatok k ústave preto podľa jeho slov navrhuje aj obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov.
Magyar oznámil, že predsedu Ústavného súdu (AB) si budú voliť sudcovia AB spomedzi seba a obnoví sa aj veková hranica pre ústavných sudcov. „Mandát a imunita ústavných sudcov starších ako 70 rokov - vrátane Pétera Polta (predseda AB od roku 2025) - zanikne,“ dodal.
K zriadeniu Úradu na vrátenie verejného majetku (Vagyonvisszaszerzési Hivatal) predseda vlády spresnil, že v tomto úrade budú potrební najlepší profesionáli. Budú ho viesť predseda a štyria podpredsedovia, ktorí budú pod nepretržitou špeciálnou policajnou ochranou.
Magyar podotkol, že za drancovaním maďarského štátu stojí sieť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, politických exekútorov, „bábok a janičiarov“. Maďarskí prokurátori a policajti podľa neho môžu teraz slobodne vykonávať svoju prácu, verní svojej prísahe, a očakáva sa, že budú pracovať prísnejšie a precíznejšie ako doteraz.
Úrad na vrátenie verejného majetku sa nebude zaujímať o to, kto zastáva akú pozíciu alebo kto do ktorej politickej strany patrí. Bude sa zaujímať len o to, kam sa podeli peniaze maďarského ľudu, podčiarkol Magyar. „Každý, kto sa obohatil z verejných zdrojov, by si mal pripraviť účty a vysvetlenia,“ dodal.
„Každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy. V tomto budeme partnermi,“ naznačil predseda opozičnej frakcie Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) László Toroczkai. Poznamenal však, že hnutie nebude partnerom vládnej strany v tom, ako Tisza vytvára svojvôľu a eliminuje systém bŕzd a protiváh. Podľa Toroczkaia totiž Tisza chce prezidenta republiky odstrániť a dosadiť vlastných ľudí, ako to urobil aj Fidesz.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)