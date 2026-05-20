Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Zahraničie

Magyar: Štáty EÚ majú právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní

.
Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu vrátane Maďarska.

Autor TASR
,aktualizované 
Varšava 20. mája (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v stredu vo Varšave po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti.

Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. „Len úplná nezávislosť v oblasti energií môže zaručiť skutočnú a reálnu suverenitu našich štátov,“ povedal Tusk.

Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu vrátane Maďarska.

Magyar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami.

Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kyjevom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach s EÚ.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž