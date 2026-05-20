Magyar: Štáty EÚ majú právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní
Varšava 20. mája (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v stredu vo Varšave po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti.
Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. „Len úplná nezávislosť v oblasti energií môže zaručiť skutočnú a reálnu suverenitu našich štátov,“ povedal Tusk.
Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu vrátane Maďarska.
Magyar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami.
Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kyjevom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach s EÚ.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
