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Magyar: Sulyok podpísal novelu, od pondelka už nebude prezidentom

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Maďarský premiér Peter Magyar usporiadal mimoriadnu tlačovú konferenciu po hlasovaní o 17. novele Základného zákona v budove parlamentu v Budapešti v Maďarsku v pondelok 13. júla 2026. Foto: TASR/AP

Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní.

Autor TASR
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Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok podpísal 17. novelu ústavy, jeho mandát prezidenta republiky tak v pondelok zanikne. Na Facebooku to v sobotu oznámil premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Sulyok odišiel z funkcie skôr. „Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,“ poznamenal Magyar.

Premiér pripomenul, že v zmysle ustanovení ústavy bude predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová od pondelka dočasne vykonávať právomoci prezidenta republiky.

Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Rozhodnime sa spoločne,“ zdôraznil Magyar s poznámkou, že najvhodnejšieho kandidáta by mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.

Premiér na pondelok k tejto záležitosti inicioval zasadnutie predsedníctva strany Tisza a jej parlamentnej frakcie.

Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať.

Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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