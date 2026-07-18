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Magyar: Sulyok podpísal novelu, od pondelka už nebude prezidentom
Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní.
Autor TASR
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Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok podpísal 17. novelu ústavy, jeho mandát prezidenta republiky tak v pondelok zanikne. Na Facebooku to v sobotu oznámil premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Sulyok odišiel z funkcie skôr. „Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,“ poznamenal Magyar.
Premiér pripomenul, že v zmysle ustanovení ústavy bude predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová od pondelka dočasne vykonávať právomoci prezidenta republiky.
„Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Rozhodnime sa spoločne,“ zdôraznil Magyar s poznámkou, že najvhodnejšieho kandidáta by mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.
Premiér na pondelok k tejto záležitosti inicioval zasadnutie predsedníctva strany Tisza a jej parlamentnej frakcie.
Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať.
Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Sulyok odišiel z funkcie skôr. „Bolo by lepšie, keby sme sa dostali až sem dôstojnejším spôsobom, keby prezident prejavil viac pochopenia, zodpovednosti, a keby bol sám rezignoval,“ poznamenal Magyar.
Premiér pripomenul, že v zmysle ustanovení ústavy bude predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová od pondelka dočasne vykonávať právomoci prezidenta republiky.
„Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Rozhodnime sa spoločne,“ zdôraznil Magyar s poznámkou, že najvhodnejšieho kandidáta by mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.
Premiér na pondelok k tejto záležitosti inicioval zasadnutie predsedníctva strany Tisza a jej parlamentnej frakcie.
Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať.
Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)