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Magyar: Summit EÚ v Bruseli bude kľúčový pre dlhodobý rozvoj Maďarska
Magyar označil nastávajúce rokovania s lídrami ostatných 26 členských štátov EÚ za kľúčové pre dlhodobý rozvoj krajiny a jej hospodársku stabilitu.
Autor TASR
Budapešť 25. novembra (TASR) – Predseda maďarskej vlády Péter Magyar v stredu oznámil, že po utorňajšej návšteve Zakarpatskej oblasti a stredajšom rokovaní vlády odcestoval do Bruselu. Premiér na Facebooku uviedol, že v belgickej metropole na mimoriadnom summite Európskej únie venovanom budúcemu sedemročnému rozpočtu Únie bude v hre vyše 30 miliárd eur z európskych fondov určených pre Maďarsko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar označil nastávajúce rokovania s lídrami ostatných 26 členských štátov EÚ za kľúčové pre dlhodobý rozvoj krajiny a jej hospodársku stabilitu.
Získané finančné prostriedky majú podľa maďarského premiéra slúžiť nielen na podporu domácej ekonomiky a podnikateľského sektora, ale aj na realizáciu významných investícií v strategických odvetviach. Ide predovšetkým o modernizáciu poľnohospodárstva, dopravnej infraštruktúry, zdravotníctva a školstva.
Magyar pred odletom zdôraznil, že bruselské stretnutia nevníma ako bežnú diplomatickú agendu, ale ako zásadnú sériu rozhovorov o ochrane maďarských národných záujmov. Výsledok summitu podľa neho priamo ovplyvní smerovanie maďarského hospodárstva v nasledujúcom rozpočtovom období.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar označil nastávajúce rokovania s lídrami ostatných 26 členských štátov EÚ za kľúčové pre dlhodobý rozvoj krajiny a jej hospodársku stabilitu.
Získané finančné prostriedky majú podľa maďarského premiéra slúžiť nielen na podporu domácej ekonomiky a podnikateľského sektora, ale aj na realizáciu významných investícií v strategických odvetviach. Ide predovšetkým o modernizáciu poľnohospodárstva, dopravnej infraštruktúry, zdravotníctva a školstva.
Magyar pred odletom zdôraznil, že bruselské stretnutia nevníma ako bežnú diplomatickú agendu, ale ako zásadnú sériu rozhovorov o ochrane maďarských národných záujmov. Výsledok summitu podľa neho priamo ovplyvní smerovanie maďarského hospodárstva v nasledujúcom rozpočtovom období.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)