Magyar: Systém v Maďarsku je potrebné zmeniť pokojne a zodpovedne

Budapešť 12. júla (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda), ktorá vedie vo viacerých prieskumoch verejnej mienky pred vládnym Fideszom premiéra Viktora Orbána, chce do kampane v nasledujúcich mesiacoch vstúpiť so sloganom „Zmena systému pokojne a zodpovedne“. Líder strany Péter Magyar to vyhlásil v sobotu na straníckom zjazde v meste Nagykanizsa na juhozápade Maďarska, informuje TASR podľa agentúry MTI.



Magyar na podujatí s názvom „Dobre fungujúca krajina“ povedal, že nastal čas na spoločný postup. „Pripravujeme sa na to, aby sme po volebnom víťazstve hneď pocítili a dali všetkým pocítiť, že po slepej uličke, v ktorej sme boli počas uplynulých dvadsiatich rokov, sa obraciame novým smerom,“ deklaroval. „Dáme jasne najavo, že zachováme to, čo je dobré a čo skutočne slúži záujmom verejnosti a budeme sa snažiť, aby to bolo ešte lepšie,“ vysvetlil.



Opozičný líder plánuje po zjazde začať turné po celej krajine, ktoré potrvá až do 23. októbra. Ide o prípravu na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v apríli budúceho roka.



Priemer výsledkov prieskumov zverejnených v uplynulom štvrťroku ukazuje, že v kategórii rozhodnutých voličov by stranu TISZA volilo 45 percent a Fidesz 36 percent Maďarov, uvádza portál atv.hu. Server pripomenul, že inštitúty blízke vláde už mesiace nezverejnili žiadny prieskum preferencií.