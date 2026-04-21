Utorok 21. apríl 2026
Magyar telefonoval s Vučičom, ktorý ho pozval do Srbska

Predseda strany Tisza a budúci premiér Peter Magyar sa zúčastňuje tlačovej konferencie počas prvého zasadnutia budúcej frakcie v Budapešti v Maďarsku v pondelok 20. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 21. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar a srbský prezident Aleksandar Vučić sa v utorok telefonicky zhovárali. Na platforme X to oznámil Vučič, ktorý Magyara pozval na návštevu Srbska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Srbská hlava štátu uviedla, že budúcemu maďarskému premiérovi zablahoželal k volebnému víťazstvu a potom mali „dôležitú, produktívnu a zmysluplnú diskusiu“ o kľúčových otázkach pre ďalšie zlepšenie srbsko-maďarských vzťahov.

Podľa Vučića diskutovali aj o dôležitých energetických a iných témach týkajúcich sa rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, bezpečnejších dodávok energií a silnejšej regionálnej prepojenosti.

Vymenili sme si názory na situáciu srbskej a maďarskej menšiny v našich krajinách, ako aj na proces pristúpenia Srbska k EÚ. Pozval som Pétera Magyara na návštevu Srbska,“ dodal Vučič.

Server telex.hu v tejto súvislosti pripomenul, že Magyar po vyhratých voľbách 12. apríla na druhý deň na medzinárodnej tlačovej konferencii povedal: „Viem, kto stojí za maďarsko-slovensko-srbským priateľstvom,“ pravdepodobne s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina. Vučić vtedy reagoval: „Toto vyhlásenie by som nazval hlúposťou, ale nechcem pokaziť náš vzťah s Maďarskom,“ píše telex.hu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle