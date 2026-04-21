Magyar telefonoval s Vučičom, ktorý ho pozval do Srbska
Budapešť 21. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar a srbský prezident Aleksandar Vučić sa v utorok telefonicky zhovárali. Na platforme X to oznámil Vučič, ktorý Magyara pozval na návštevu Srbska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Srbská hlava štátu uviedla, že budúcemu maďarskému premiérovi zablahoželal k volebnému víťazstvu a potom mali „dôležitú, produktívnu a zmysluplnú diskusiu“ o kľúčových otázkach pre ďalšie zlepšenie srbsko-maďarských vzťahov.
Podľa Vučića diskutovali aj o dôležitých energetických a iných témach týkajúcich sa rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, bezpečnejších dodávok energií a silnejšej regionálnej prepojenosti.
„Vymenili sme si názory na situáciu srbskej a maďarskej menšiny v našich krajinách, ako aj na proces pristúpenia Srbska k EÚ. Pozval som Pétera Magyara na návštevu Srbska,“ dodal Vučič.
Server telex.hu v tejto súvislosti pripomenul, že Magyar po vyhratých voľbách 12. apríla na druhý deň na medzinárodnej tlačovej konferencii povedal: „Viem, kto stojí za maďarsko-slovensko-srbským priateľstvom,“ pravdepodobne s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina. Vučić vtedy reagoval: „Toto vyhlásenie by som nazval hlúposťou, ale nechcem pokaziť náš vzťah s Maďarskom,“ píše telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
