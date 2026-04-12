Magyar: Tieto parlamentné voľby vyhrá Tisza
Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti v nedeľu ráno. Po odchode z volebnej miestnosti novinárom povedal, že jeho strana voľby vyhrá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda strany Tisza, ktorý je vyzývateľom premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, vyzval všetkých maďarských občanov, aby využili svoje volebné právo. „Choďte voliť aj vy a prosím, povzbuďte všetkých svojich príbuzných, známych a priateľov, aby tak urobili tiež!“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Do 19.00 h, keď sa majú zatvoriť volebné miestnosti, zostáva ešte niekoľko hodín a podľa Magyarových slov sa očakáva rekordná účasť.
„Na každom hlase záleží, budú aj také volebné obvody, kde o výsledku rozhodne zopár hlasov. Preto dnešné voľby, ktoré by mohli na dlhé roky určiť maďarský politický život, môžu byť dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ zdôraznil Magyar.
Predseda Tiszy podotkol, že výsledky volieb akceptuje iba v prípade, že nedôjde k závažným volebným podvodom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
