Magyar: TISZA bude hľadieť na USA ako na významného partnera
Magyar v reakcii na slová Vancea poznamenal, že vníma to tak, že USA už „pustili ruky“ Orbána, teda že už nerátajú s jeho víťazstvom.
Autor TASR
Budapešť 7. apríla (TASR) - Maďarská strana TISZA bude hľadieť na Spojené štáty ako na významného partnera, ako na spojenca v rámci NATO, ale aj ako na hospodárskeho partnera. Na Facebooku to v utorok, v prvý deň oficiálnej návštevy viceprezidenta USA J. D. Vancea, vyhlásil predseda opozičnej strany TISZA Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Viceprezident na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom povedal, že nech vyhrá parlamentné voľby v Maďarsku ktokoľvek, Spojené štáty s ním budú spolupracovať, pretože milujú maďarský ľud. Vance dodal, že je si istý, že v nedeľu voľby vyhrá Orbán.
Magyar v reakcii na slová Vancea poznamenal, že vníma to tak, že USA už „pustili ruky“ Orbána, teda že už nerátajú s jeho víťazstvom.
„Radi privítame (amerického) prezidenta aj viceprezidenta v Budapešti pri príležitosti 70. výročia revolúcie v roku 1956,“ dodal predseda strany TISZA.
