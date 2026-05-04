Magyar tvrdí, že chce vedcom vrátiť akademickú slobodu

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Autor TASR
Budapešť 4. mája (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar na 200. slávnostnom valnom zhromaždení Maďarskej akadémie vied (MTA) vyhlásil, že slobodná veda je podmienkou pre slobodnú krajinu a prisľúbil návrat k partnerskému vzťahu novej vlády s výskumnými inštitúciami. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar deklaroval zámer vytvoriť nový model riadenia výskumných ústavov, ktorý zabezpečí autonómiu vedy a podmienky pre zotrvanie talentov v Maďarsku.

„Zapojením vedenia MTA a výskumných ústavov vyvinieme model fungovania a riadenia výskumnej siete, ktorý trvalo zabezpečí autonómiu výskumníkov v dlhodobom horizonte a zároveň najefektívnejšiu prevádzku,“ povedal budúci premiér, podľa ktorého sú uplynulé dve storočia dôkazom, že vedecká komunita je jedným z najdôležitejších pilierov Maďarska a zároveň zárukou jeho budúcnosti.

Tiež dodal, že vláda premiéra Viktora Orbána sa snažila ovládnuť akademickú sféru a v roku 2019 zreorganizovala výskumnú sieť bez diskusie s vedcami. Mnohí vedci boli podľa Magyara vnímaní ako hrozba, lebo odhaľovali skutočnú situáciu v krajine. Okrem iného dodal, že po právnych zmenách sa Maďarsko opäť zapojí do programov Erasmus a Horizon.

„V najbližších 10 až 15 rokoch nebudeme v Európe vynikať tým, že u nás budú najväčšie montážne fabriky. Chceme sa stať známi tým, že máme najlepších výskumníkov a najinovatívnejšie podniky a že v Maďarsku dosahujeme vedecké objavy,“ povedal.

„Zaväzujeme sa obnoviť a zaručiť akademickú slobodu,“ zdôraznil Magyar, podľa ktorého nová maďarská vláda poskytne všetku podporu, aby túto otázku vyriešili.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
