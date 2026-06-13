Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. jún 2026
< sekcia Zahraničie

Magyar: Urobili sme ďalší krok k zaručeniu práv Maďarov na Ukrajine

.
Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Maďarsko-ukrajinské vzťahy v posledných rokoch skomplikovali tvrdenia Budapešti, že sú obmedzované práva etnických Maďarov na Ukrajine.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 13. júna (TASR) - Historická dohoda medzi Maďarskom a Ukrajinou o vzdelávacích, kultúrnych, jazykových a politických právach Maďarov v Zakarpatskej oblasti sa stala oficiálnou. Oznámil to v piatok večer na platforme Facebook maďarský premiér Péter Magyar, podľa ktorého sa doterajšia dohoda na expertnej úrovni schválila už aj na politickej úrovni, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ukrajinská strana sa podľa Magyara zaviazala v oficiálnom vyhlásení k implementácii všetkých bodov a dohodu začlenila aj do akčného plánu EÚ pre menšiny. „Za pár týždňov sa nám podarilo vyriešiť záležitosť, ktorú Orbánova vláda nezvládla ani za desať rokov,“ podčiarkol v príspevku premiér.

Magyar 3. júna oznámil, že Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Magyar o tom hovoril v Paríži počas návštevy Francúzska.

Táto dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity.

Maďarsko-ukrajinské vzťahy v posledných rokoch skomplikovali tvrdenia Budapešti, že sú obmedzované práva etnických Maďarov na Ukrajine. Kyjev totiž v roku 2017 schválil zákon obmedzujúci používanie menšinových jazykov v školách.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

Premiér hovoril s Metsolovou, upozornil ju na politiku dvojakého metra