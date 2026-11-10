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Magyar v Berlíne: Budapešť odmieta súčasnú podobu návrhu rozpočtu EÚ
Magyar zdôraznil, že národným záujmom je zachovanie objemu financií na agropolitiku a kohéznu politiku.
Autor TASR
Budapešť/Berlín 10. novembra (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar odmietol súčasnú podobu návrhu rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034, lebo by z Maďarska urobil jedného z najväčších čistých platcov v prepočte na obyvateľa, čo je pre krajinu závislú od kohéznych fondov neprijateľné. Podľa servera 24.hu to vyhlásil v utorok v Berlíne po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar zdôraznil, že národným záujmom je zachovanie objemu financií na agropolitiku a kohéznu politiku. Napriek očakávaným náročným diskusiám a rozporom však deklaroval, že Maďarsko bude počas rokovaní o rozpočte Únie konštruktívnym partnerom.
V rámci posilňovania bilaterálnych vzťahov Merz a Magyar oznámili aj spoločné usporiadanie nemecko-maďarského kultúrneho roka v roku 2028.
Merz ocenil tempo reforiem, ktoré v Maďarsku zavádza vláda strany Tisza, a potvrdil pripravenosť Nemecka pomôcť krajine s odpútaním sa od dodávok ruských energonosičov. Berlín chce Budapešti ponúknuť svoje skúsenosti s LNG terminálmi a obnoviteľnými zdrojmi energie.
Nemecký kancelár sa zároveň vyslovil za posilnenie bilaterálnej spolupráce vo vojenskej oblasti a pri protivzdušnej obrane. V súvislosti s európskym rozpočtom kancelár poznamenal, že od predsedu Európskej rady očakáva návrh s výraznými zmenami, bez ktorých k dohode nedôjde.
Obaja lídri sa venovali aj otázkam rozširovania EÚ a bezpečnostnej situácii. Podľa Merza je potrebné čoskoro uzavrieť prístupové rozhovory s Čiernou Horou a ešte do konca tohto roka otvoriť rokovacie kapitoly s Ukrajinou a Moldavskom. Finančná pomoc Kyjevu sa podľa neho nesmie znížiť, lebo je súčasťou kolektívnej bezpečnosti Európy. Kancelár zdôraznil, že Rusko naďalej rozumie len jazyku sily, a európske štáty preto musia byť pripravené na seriózne rokovania, ale aj na ďalšie zvyšovanie tlaku na Moskvu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar zdôraznil, že národným záujmom je zachovanie objemu financií na agropolitiku a kohéznu politiku. Napriek očakávaným náročným diskusiám a rozporom však deklaroval, že Maďarsko bude počas rokovaní o rozpočte Únie konštruktívnym partnerom.
V rámci posilňovania bilaterálnych vzťahov Merz a Magyar oznámili aj spoločné usporiadanie nemecko-maďarského kultúrneho roka v roku 2028.
Merz ocenil tempo reforiem, ktoré v Maďarsku zavádza vláda strany Tisza, a potvrdil pripravenosť Nemecka pomôcť krajine s odpútaním sa od dodávok ruských energonosičov. Berlín chce Budapešti ponúknuť svoje skúsenosti s LNG terminálmi a obnoviteľnými zdrojmi energie.
Nemecký kancelár sa zároveň vyslovil za posilnenie bilaterálnej spolupráce vo vojenskej oblasti a pri protivzdušnej obrane. V súvislosti s európskym rozpočtom kancelár poznamenal, že od predsedu Európskej rady očakáva návrh s výraznými zmenami, bez ktorých k dohode nedôjde.
Obaja lídri sa venovali aj otázkam rozširovania EÚ a bezpečnostnej situácii. Podľa Merza je potrebné čoskoro uzavrieť prístupové rozhovory s Čiernou Horou a ešte do konca tohto roka otvoriť rokovacie kapitoly s Ukrajinou a Moldavskom. Finančná pomoc Kyjevu sa podľa neho nesmie znížiť, lebo je súčasťou kolektívnej bezpečnosti Európy. Kancelár zdôraznil, že Rusko naďalej rozumie len jazyku sily, a európske štáty preto musia byť pripravené na seriózne rokovania, ale aj na ďalšie zvyšovanie tlaku na Moskvu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)