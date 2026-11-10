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Magyar v Berlíne: Európa žije v osudových časoch, musí sa prebudiť
V súvislosti s témou nelegálnej migrácie opätovne potvrdil svoj postoj, že Európa musí presadzovať prísnejšiu ochranu hraníc a okamžité vracanie nelegálnych migrantov.
Autor TASR
Budapešť/Berlín 10. novembra (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v pondelok vystúpil v Berlíne s prejavom pri príležitosti výročia pádu Berlínskeho múru. V utorkovom príspevku na Facebooku pripomenul historický význam roku 1989 pre Maďarsko i celú Európu a vyzdvihol vtedajší prínos svojej krajiny k európskej slobode, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar vo svojom vystúpení zdôraznil, že Európa žije v osudových časoch, musí sa prebudiť a opäť sa priblížiť k ľuďom. Podľa jeho slov je v súčasnosti nevyhnutné prejsť od slov k činom najmä v oblastiach zlepšovania konkurencieschopnosti, zvládania energetickej krízy, boja proti nelegálnej migrácii a riešenia nedostatku vody.
Maďarský ministerský predseda zároveň oznámil, že v nemeckej metropole absolvuje bilaterálne rokovanie s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, čo bude už ich druhé spoločné stretnutie od Magyarovho nástupu do úradu.
V súvislosti s témou nelegálnej migrácie opätovne potvrdil svoj postoj, že Európa musí presadzovať prísnejšiu ochranu hraníc a okamžité vracanie nelegálnych migrantov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar vo svojom vystúpení zdôraznil, že Európa žije v osudových časoch, musí sa prebudiť a opäť sa priblížiť k ľuďom. Podľa jeho slov je v súčasnosti nevyhnutné prejsť od slov k činom najmä v oblastiach zlepšovania konkurencieschopnosti, zvládania energetickej krízy, boja proti nelegálnej migrácii a riešenia nedostatku vody.
Maďarský ministerský predseda zároveň oznámil, že v nemeckej metropole absolvuje bilaterálne rokovanie s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, čo bude už ich druhé spoločné stretnutie od Magyarovho nástupu do úradu.
V súvislosti s témou nelegálnej migrácie opätovne potvrdil svoj postoj, že Európa musí presadzovať prísnejšiu ochranu hraníc a okamžité vracanie nelegálnych migrantov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)