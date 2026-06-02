Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
Magyar v Berlíne: Summit V4 sa uskutoční 23. júna v Budapešti

Maďarský premiér Péter Magyar počas tlačovej konferencie s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Berlíne v utorok 2. júna 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť/Berlín 2, júna (TASR) - Summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa uskutoční 23. júna v Budapešti. Podľa servera 24.hu to uviedol v utorok v Berlíne po schôdzke s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom predseda maďarskej vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa slov maďarského premiéra prijali pozvanie na budapeštiansky summit V4 slovenský premiér Robert Fico, predseda poľskej vlády Donald Tusk aj český premiér Andrej Babiš.

Magyar dodal, že na schôdzke navrhne rozšírenie spolupráce zoskupenia V4 o Rakúsko, prípadne o Chorvátsko.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
