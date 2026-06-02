Magyar v Berlíne: Summit V4 sa uskutoční 23. júna v Budapešti
Autor TASR
Budapešť/Berlín 2, júna (TASR) - Summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa uskutoční 23. júna v Budapešti. Podľa servera 24.hu to uviedol v utorok v Berlíne po schôdzke s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom predseda maďarskej vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa slov maďarského premiéra prijali pozvanie na budapeštiansky summit V4 slovenský premiér Robert Fico, predseda poľskej vlády Donald Tusk aj český premiér Andrej Babiš.
Magyar dodal, že na schôdzke navrhne rozšírenie spolupráce zoskupenia V4 o Rakúsko, prípadne o Chorvátsko.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
