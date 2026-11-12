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Magyar v Dubline: EÚ v oblasti umelej inteligencie výrazne zaostáva
Magyar zároveň dodal, že o téme umelej inteligencie diskutoval už v stredu na zasadnutí Rozvojového kabinetu v Budapešti.
Autor TASR
Budapešť/Dublin 12. novembra (TASR) - Európska únia v oblasti umelej inteligencie výrazne zaostáva. Konštatoval to vo štvrtok vo videu zverejnenom na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar z Dublinu, kde sa zúčastňuje na dvojdňovom summite európskych lídrov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Z Magyarovho príspevku vyplýva, že vo štvrtok bude rokovať o bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy s päťdesiatimi hlavami štátov a predsedami vlád v rámci Európskeho politického spoločenstva (EPC). V piatok program pokračuje neformálnym zasadnutím Európskej rady.
Predseda maďarskej vlády spresnil, že piatkové rokovania 27 lídrov členských krajín EÚ sa okrem bezpečnosti dotknú aj sedemročného rozpočtu Únie a problematiky umelej inteligencie. Podľa Magyara predstavuje umelá inteligencia obrovskú príležitosť aj výzvu nielen pre Maďarsko, ale pre celú Európu, ktorá v tejto oblasti výrazne zaostáva.
Magyar zároveň dodal, že o téme umelej inteligencie diskutoval už v stredu na zasadnutí Rozvojového kabinetu v Budapešti a teraz v týchto rozhovoroch pokračuje v Írsku. Počas pobytu v Dubline má Magyar naplánované aj viaceré bilaterálne stretnutia s predsedami vlád a prezidentmi, uviedol server index.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Z Magyarovho príspevku vyplýva, že vo štvrtok bude rokovať o bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy s päťdesiatimi hlavami štátov a predsedami vlád v rámci Európskeho politického spoločenstva (EPC). V piatok program pokračuje neformálnym zasadnutím Európskej rady.
Predseda maďarskej vlády spresnil, že piatkové rokovania 27 lídrov členských krajín EÚ sa okrem bezpečnosti dotknú aj sedemročného rozpočtu Únie a problematiky umelej inteligencie. Podľa Magyara predstavuje umelá inteligencia obrovskú príležitosť aj výzvu nielen pre Maďarsko, ale pre celú Európu, ktorá v tejto oblasti výrazne zaostáva.
Magyar zároveň dodal, že o téme umelej inteligencie diskutoval už v stredu na zasadnutí Rozvojového kabinetu v Budapešti a teraz v týchto rozhovoroch pokračuje v Írsku. Počas pobytu v Dubline má Magyar naplánované aj viaceré bilaterálne stretnutia s predsedami vlád a prezidentmi, uviedol server index.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)