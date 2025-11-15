< sekcia Zahraničie
Magyar v Győri prvýkrát hovoril o sebe ako o kandidátovi na premiéra
Budapešť 15. novembra (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na sobotňajšom masovom mítingu v severomaďarskom Győri prvýkrát hovoril o sebe ako o kandidátovi svojej strany na post predsedu vlády. V rovnakom čase sa v tomto meste uskutočnil aj prvý „protivojnový míting“ vládnej strany Fidesz za účasti premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarország.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Cítim ťarchu svojej obrovskej zodpovednosti. Viem, aká je úloha skutočného premiéra. Viem, aká je jeho zodpovednosť voči svojej krajine a voči každému Maďarovi,“ povedal predseda strany TISZA.
Magyar dodal, že je pripravený na túto úlohu a sľúbil, že po tom, čo stranu TISZA v parlamentných voľbách za 148 dní poveria milióny Maďarov vládnutím, bude pracovať 24 hodín denne, 365 dní v roku, aby obhajoval záujmy každého Maďara doma a po celom svete.
„Neskrývame sa za kordónmi ako Fidesz a nevystupujeme na pódium pred vopred zorganizovaným publikom,“ podotkol Magyar v súvislosti s neďalekým masovým mítingom vládnej strany. „Koho sa bojíte, pán premiér? Hladujúcich detí žijúcich v extrémnej chudobe?“ položil otázku opozičný líder a menoval viaceré spoločenské skupiny, ktoré podľa jeho názoru nemôžu byť spokojné so svojou súčasnou situáciou.
Orbán vo svojom prejave usporiadanom v kordónmi uzatvorenom a prísne stráženom priestore Olympijského športového parku pred vopred registrovanými účastníkmi povedal, že Trianonská mierová zmluva vytvorila „neživotaschopné Maďarsko“ a je preto podľa neho potrebné vybudovať „finančný ochranný štít“. Vyzval tiež na ukončenie vojny na Ukrajine vytvorením nového systému európskej bezpečnosti.
Orbán vo svojom prejave usporiadanom v kordónmi uzatvorenom a prísne stráženom priestore Olympijského športového parku pred vopred registrovanými účastníkmi povedal, že Trianonská mierová zmluva vytvorila „neživotaschopné Maďarsko“ a je preto podľa neho potrebné vybudovať „finančný ochranný štít“. Vyzval tiež na ukončenie vojny na Ukrajine vytvorením nového systému európskej bezpečnosti.