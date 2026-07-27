< sekcia Zahraničie
Magyar v parlamente ostro kritizoval Fidesz aj expremiéra Orbána
Magyar vyhlásil, že Orbánov nedávny prejav na letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnad (Tusnádfürdő) nepriniesol žiadne reálne odpovede na aktuálnu situáciu v krajine.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 27. júla (TASR) - Ostrú kritiku maďarskej opozičnej strane Fidesz a jej predsedovi a expremiérovi Viktorovi Orbánovi adresoval v pondelok predseda vlády Péter Magyar v prejave pred otvorením mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia. Parlamentný prejav premiéra sa už tradične vysielal naživo na jeho oficiálnom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar vyhlásil, že Orbánov nedávny prejav na letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnad (Tusnádfürdő) nepriniesol žiadne reálne odpovede na aktuálnu situáciu v krajine.
Orbán na 35. letnej univerzite obvinil Magyarovu vládu z budovania autoritárskeho režimu, čistiek v štátnej správe a prenasledovania opozície, pričom situáciu v Maďarsku prirovnal k „Venezuele bez ropy“. Vyzval na prechod od bežnej opozičnej politiky k politike odporu voči vládnej svojvôli a klamstvám. Expremiér zároveň varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré Tisza bude zdôvodňovať zavádzaním eura a prisľúbil, že po prevzatí moci Fidesz odškodní obete režimu vlády Tiszy.
Magyar v prejave pred poslancami povedal, že „Fidesz ako stranu už nemožno zachrániť“. Orbánovo vystúpenie na letnej univerzite vyústilo do frašky a nudy. Namiesto konštruktívnych myšlienok expremiér podľa neho „v čoraz zmätenejšom politickom delíriu vysvetľoval svoju porážku“.
Magyar kritizoval Fidesz aj za to, že toleruje neúspešného skrachovaného vodcu. „Konanie vášho zbabelého šéfa (Orbána) a vás samotných je hanba, hanba a hanba,“ vyhlásil predseda maďarskej vlády.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu János Bóka v reakcii na Magyarove slová povedal, že Orbán na letnej univerzite Maďarov zhodnotil situáciu strany a vyhlásil, že treba odhaliť lži Tiszy, treba chrániť komunitu Fideszu a treba zakročiť proti svojvôli Magyarovej vlády.
To, či Fidesz dokáže vyvodiť dôsledky z volebnej prehry, či dokáže posilniť a rozšíriť svoju komunitu, ukáže podľa slov Bóku to, čo Fidesz bude hovoriť a robiť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
Bóka tiež oznámil, že prokuratúra sa objavila v priestoroch frakcie Fideszu a mieni zabaviť jej servery.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar vyhlásil, že Orbánov nedávny prejav na letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnad (Tusnádfürdő) nepriniesol žiadne reálne odpovede na aktuálnu situáciu v krajine.
Orbán na 35. letnej univerzite obvinil Magyarovu vládu z budovania autoritárskeho režimu, čistiek v štátnej správe a prenasledovania opozície, pričom situáciu v Maďarsku prirovnal k „Venezuele bez ropy“. Vyzval na prechod od bežnej opozičnej politiky k politike odporu voči vládnej svojvôli a klamstvám. Expremiér zároveň varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré Tisza bude zdôvodňovať zavádzaním eura a prisľúbil, že po prevzatí moci Fidesz odškodní obete režimu vlády Tiszy.
Magyar v prejave pred poslancami povedal, že „Fidesz ako stranu už nemožno zachrániť“. Orbánovo vystúpenie na letnej univerzite vyústilo do frašky a nudy. Namiesto konštruktívnych myšlienok expremiér podľa neho „v čoraz zmätenejšom politickom delíriu vysvetľoval svoju porážku“.
Magyar kritizoval Fidesz aj za to, že toleruje neúspešného skrachovaného vodcu. „Konanie vášho zbabelého šéfa (Orbána) a vás samotných je hanba, hanba a hanba,“ vyhlásil predseda maďarskej vlády.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu János Bóka v reakcii na Magyarove slová povedal, že Orbán na letnej univerzite Maďarov zhodnotil situáciu strany a vyhlásil, že treba odhaliť lži Tiszy, treba chrániť komunitu Fideszu a treba zakročiť proti svojvôli Magyarovej vlády.
To, či Fidesz dokáže vyvodiť dôsledky z volebnej prehry, či dokáže posilniť a rozšíriť svoju komunitu, ukáže podľa slov Bóku to, čo Fidesz bude hovoriť a robiť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
Bóka tiež oznámil, že prokuratúra sa objavila v priestoroch frakcie Fideszu a mieni zabaviť jej servery.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)