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Magyar v Slovinsku: Vláda Tiszy vyriešila už celú sériu kríz
Premiér tiež uviedol, že jeho kabinet zdedil výrazný rozpočtový deficit. Za tri mesiace sa ho však podarilo znížiť o 2,5 miliardy eur.
Autor TASR
Bled/Budapešť 31. augusta (TASR) – Predseda maďarskej vlády Péter Magyar v pondelok na Bledskom strategickom fóre (BSF) v Slovinsku vyhlásil, že je hrdý na svoju vládu, ktorá podľa neho vyriešila už niekoľko krízových situácií. Slovinský premiér Janez Janša podotkol, že stredná Európa si uvedomila nebezpečenstvá v oblastiach nelegálnej migrácie a bezpečnostnej či obrannej politiky podstatne skôr ako západná Európa. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„(Maďarská) vláda v nedávnej minulosti riešila viaceré krízy, ako boli napríklad problémy s dodávkami energie v dôsledku extrémneho počasia. Podarilo sa ich zvládnuť vďaka obrovskej a bezprecedentnej spolupráci,“ povedal Magyar.
Premiér tiež uviedol, že jeho kabinet zdedil výrazný rozpočtový deficit. Za tri mesiace sa ho však podarilo znížiť o 2,5 miliardy eur.
V otázke riešenia problémov Európskej únie Magyar zdôraznil dôležitosť úprimného dialógu. Ako príklad uviedol boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu. „Je veľmi ťažké vysvetliť Maďarom, prečo sa s Maďarskom v Bruseli zaobchádza nespravodlivo,“ povedal. Na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) musí totiž Budapešť denne platiť vysoké sumy len preto, že Maďarsko chráni spoločné európske hranice. „Nemyslím si, že je to spravodlivé,“ zdôraznil s tým, že ochrana hraníc patrí k najdôležitejším úlohám každého členského štátu EÚ.
Od vydania rozhodnutia SDEÚ v polovici júna 2024 vtedajší premiér Viktor Orbán vystupňoval svoju rétoriku zameranú proti Únii. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.
Janša pripomenul, že Slovinsko a ďalšie krajiny regiónu v minulosti Európsku úniu takmer idealizovali. Vstupovali do nej s nádejou na rozvoj, stabilitu a vyššiu životnú úroveň. Prvé roky integrácie označil za „zlatý vek“ Únie, ktorý charakterizoval hospodársky rast, solidarita a konvergencia.
Slovinský premiér tiež dodal, že stredoeurópske krajiny, ale s výnimkou Maďarska, si rýchlejšie uvedomili vážnosť situácie aj po rozsiahlom ruskom útoku na Ukrajinu v roku 2022. Podľa Janšu za tým stoja historické dôvody. „V hlavných bezpečnostno-politických otázkach posledných rokov strategické myslenie často vychádzalo práve zo strednej Európy, zatiaľ čo v tej západnej prevládali skôr ekonomické záujmy,“ dodal slovinský premiér.
BSF je otvorená medzinárodná platforma. Fórum spoločne organizujú Ministerstvo zahraničných a európskych vecí Slovinskej republiky a mimovládna organizácia Centrum pre európsku perspektívu (CEP). Účastníkmi a hosťami fóra sú lídri z rôznych oblastí a politické špičky najmä z regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Slovenskú republiku na ňom zastupuje prezident Peter Pellegrini.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„(Maďarská) vláda v nedávnej minulosti riešila viaceré krízy, ako boli napríklad problémy s dodávkami energie v dôsledku extrémneho počasia. Podarilo sa ich zvládnuť vďaka obrovskej a bezprecedentnej spolupráci,“ povedal Magyar.
Premiér tiež uviedol, že jeho kabinet zdedil výrazný rozpočtový deficit. Za tri mesiace sa ho však podarilo znížiť o 2,5 miliardy eur.
V otázke riešenia problémov Európskej únie Magyar zdôraznil dôležitosť úprimného dialógu. Ako príklad uviedol boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu. „Je veľmi ťažké vysvetliť Maďarom, prečo sa s Maďarskom v Bruseli zaobchádza nespravodlivo,“ povedal. Na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) musí totiž Budapešť denne platiť vysoké sumy len preto, že Maďarsko chráni spoločné európske hranice. „Nemyslím si, že je to spravodlivé,“ zdôraznil s tým, že ochrana hraníc patrí k najdôležitejším úlohám každého členského štátu EÚ.
Od vydania rozhodnutia SDEÚ v polovici júna 2024 vtedajší premiér Viktor Orbán vystupňoval svoju rétoriku zameranú proti Únii. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.
Janša pripomenul, že Slovinsko a ďalšie krajiny regiónu v minulosti Európsku úniu takmer idealizovali. Vstupovali do nej s nádejou na rozvoj, stabilitu a vyššiu životnú úroveň. Prvé roky integrácie označil za „zlatý vek“ Únie, ktorý charakterizoval hospodársky rast, solidarita a konvergencia.
Slovinský premiér tiež dodal, že stredoeurópske krajiny, ale s výnimkou Maďarska, si rýchlejšie uvedomili vážnosť situácie aj po rozsiahlom ruskom útoku na Ukrajinu v roku 2022. Podľa Janšu za tým stoja historické dôvody. „V hlavných bezpečnostno-politických otázkach posledných rokov strategické myslenie často vychádzalo práve zo strednej Európy, zatiaľ čo v tej západnej prevládali skôr ekonomické záujmy,“ dodal slovinský premiér.
BSF je otvorená medzinárodná platforma. Fórum spoločne organizujú Ministerstvo zahraničných a európskych vecí Slovinskej republiky a mimovládna organizácia Centrum pre európsku perspektívu (CEP). Účastníkmi a hosťami fóra sú lídri z rôznych oblastí a politické špičky najmä z regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Slovenskú republiku na ňom zastupuje prezident Peter Pellegrini.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)