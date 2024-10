Magyar v Štrasburgu v priamej konfrontácii prvýkrát kritizoval Orbána

Budapešť/Štrasburg 9. októbra (TASR) - Maďarský europoslanec a predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar, ktorý je najostrejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, v stredu na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu prvýkrát zoči-voči konfrontoval Orbána s vnútropolitickými problémami Maďarska. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar v päťminútovom vystúpení za Európsku ľudovú stranu (EPP), ktorej je TISZA členom, vyjadril nádej, že maďarský ľud na tomto fóre konečne dostane odpoveď na to, ako sa Maďarsko dostalo tam, kde je teraz. "Mali ste príležitosť urobiť z našej krajiny zasľúbenú zem," povedal Magyar v súvislosti s tým, že Orbán vedie Maďarsko s ústavnou väčšinou v maďarskom parlamente už 14 rokov, no napriek tomu podľa jeho slov krajina nefunguje.



"Pán premiér, sme členmi európskeho a západného klubu, ale stále hovoríte o akejsi ekonomickej neutralite," kritizoval ďalej Magyar.



Premiéra sa spýtal, prečo prepustil z väzby 2000 odsúdených prevádzačov. Magyar vyjadril súhlas s Orbánom v jeho snahe podporovať rodinu, no zároveň pripomenul, že Maďarskom "otriasajú pedofilné škandály".



"Aj keď sa tvárite, že ste priateľskí k rodine a deťom, nikdy sa nenarodilo tak málo detí ako teraz. Smerujeme k demografickej katastrofe, pričom v západných krajinách sa rodia desaťtisíce maďarských detí. Miesto toho, aby ste ich prilákali späť, privediete 60.000 cudzincov na pracovný trh. Maďarský vidiek sa vyprázdňuje, dnes každý druhý mladý Maďar uvažuje o odchode z vlasti," zdôraznil.



Magyar tiež pripomenul problémy zdravotníctva i železníc.



"Zatiaľ čo vy vystupujete každý týždeň v reláciách verejnoprávnych médií, líder opozície nedostal pozvanie už pol roka. Pán premiér, všetci vieme, že je koniec," vytkol Magyar. "Pán premiér, my sa nebojíme a čas pracuje pre nás," uzavrel predseda strany TISZA.



Orbán v predchádzajúcom prejave pred poslancami EP uviedol, že Európska únia potrebuje zmenu a dodal, že aktuálne polročné predsedníctvo Maďarska v Rade EÚ by chcelo byť v procese zmien katalyzátorom.