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Magyar: Vláda hľadá kandidáta na prezidenta
Premiér uviedol, že jeho strana Tisza zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov.
Autor TASR
Budapešť 13. júla (TASR) - Maďarská vláda hľadá vhodného kandidáta na post prezidenta republiky, ktorý by stelesňoval národnú jednotu a bol by prijateľný pre všetkých. Uviedol to premiér Péter Magyar v pondelok po prijatí 17. dodatku k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
„Naozaj chceme kandidáta, či už politika alebo nie, ktorý stelesňuje národnú jednotu, pracuje na nej a je dôveryhodný v dodržiavaní demokratických hodnôt, zastávaní sa zraniteľných a zaujímaní morálnych postojov, aj keď to znamená vzdorovať vlastnému politickému táboru,“ vyhlásil.
Premiér uviedol, že jeho strana Tisza zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov.
Magyar zároveň poznamenal, že nový dočasný prezident bude zvolený podľa existujúcich pravidiel a teda ho zvolí parlament na obdobie až piatich rokov. Plánovaná novelizácia ústavy podľa jeho slov ovplyvní až budúce voľby prezidenta. Premiér preferuje, aby bola hlava štátu v budúcnosti volená priamo.
Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer pomerom 139 hlasov za a šesť proti schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Dodatok musí pred vstupom do platnosti podpísať sám prezident, ktorému v opačnom prípade Magyar pohrozil ústavnou žalobou.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
„Naozaj chceme kandidáta, či už politika alebo nie, ktorý stelesňuje národnú jednotu, pracuje na nej a je dôveryhodný v dodržiavaní demokratických hodnôt, zastávaní sa zraniteľných a zaujímaní morálnych postojov, aj keď to znamená vzdorovať vlastnému politickému táboru,“ vyhlásil.
Premiér uviedol, že jeho strana Tisza zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov.
Magyar zároveň poznamenal, že nový dočasný prezident bude zvolený podľa existujúcich pravidiel a teda ho zvolí parlament na obdobie až piatich rokov. Plánovaná novelizácia ústavy podľa jeho slov ovplyvní až budúce voľby prezidenta. Premiér preferuje, aby bola hlava štátu v budúcnosti volená priamo.
Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer pomerom 139 hlasov za a šesť proti schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Dodatok musí pred vstupom do platnosti podpísať sám prezident, ktorému v opačnom prípade Magyar pohrozil ústavnou žalobou.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.