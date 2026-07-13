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Magyar: Vláda hľadá kandidáta na prezidenta

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Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar hovorí počas tlačovej konferencie po tom, čo jeho strana vyhrala parlamentné voľby v Budapešti v pondelok 13. apríla 2026. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Premiér uviedol, že jeho strana Tisza zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov.

Autor TASR
Budapešť 13. júla (TASR) - Maďarská vláda hľadá vhodného kandidáta na post prezidenta republiky, ktorý by stelesňoval národnú jednotu a bol by prijateľný pre všetkých. Uviedol to premiér Péter Magyar v pondelok po prijatí 17. dodatku k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.

Naozaj chceme kandidáta, či už politika alebo nie, ktorý stelesňuje národnú jednotu, pracuje na nej a je dôveryhodný v dodržiavaní demokratických hodnôt, zastávaní sa zraniteľných a zaujímaní morálnych postojov, aj keď to znamená vzdorovať vlastnému politickému táboru,“ vyhlásil.

Premiér uviedol, že jeho strana Tisza zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov.

Magyar zároveň poznamenal, že nový dočasný prezident bude zvolený podľa existujúcich pravidiel a teda ho zvolí parlament na obdobie až piatich rokov. Plánovaná novelizácia ústavy podľa jeho slov ovplyvní až budúce voľby prezidenta. Premiér preferuje, aby bola hlava štátu v budúcnosti volená priamo.

Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer pomerom 139 hlasov za a šesť proti schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Dodatok musí pred vstupom do platnosti podpísať sám prezident, ktorému v opačnom prípade Magyar pohrozil ústavnou žalobou.

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
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