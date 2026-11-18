< sekcia Zahraničie
Magyar: Vláda uzavrie najrozsiahlejšiu kauzu Orbánovej éry
Túto záležitosť teraz uzavrieme, o tom dnes vláda s konečnou platnosťou rozhodne, vyhlásil Magyar.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) – Maďarská vláda na stredajšom zasadnutí prijme konečné rozhodnutie v kauze diaľničných koncesií. Podľa servera szmo.hu to oznámil predseda vlády Péter Magyar s tým, že kabinet tak urobí bodku za jednou z najrozsiahlejších káuz éry bývalého premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér vo videu zverejnenom na Facebooku uviedol, že vláda sa bude okrem koncesií zaoberať aj pozmeňujúcimi návrhmi k štátnemu rozpočtu, ako aj ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi a zdravotníckymi témami.
„Urobíme bodku za jednou z najdôležitejších a najrozsiahlejších káuz orbánovskej korupcie a rozkrádania, za kauzou diaľničných koncesií. Vyplácanie konzorcia Mészáros-Szíjj by maďarských daňových poplatníkov stálo v priebehu 35 rokov 23 biliónov forintov (približne 62 miliárd eur). Túto záležitosť teraz uzavrieme, o tom dnes vláda s konečnou platnosťou rozhodne,“ vyhlásil Magyar.
O zrušení koncesnej zmluvy hovoril už koncom októbra minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Avizoval, že podľa plánov prevezme prevádzku siete rýchlostných ciest od spoločnosti patriacej do záujmovej sféry podnikateľov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szíjja na jar roku 2027 stopercentne štátna spoločnosť Magyar Közút. Štát sa v prvom rade usiluje o ukončenie zmluvy vzájomnou dohodou, no v prípade neúspechu je pripravený odstúpiť od nej aj jednostranne, dodal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér vo videu zverejnenom na Facebooku uviedol, že vláda sa bude okrem koncesií zaoberať aj pozmeňujúcimi návrhmi k štátnemu rozpočtu, ako aj ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi a zdravotníckymi témami.
„Urobíme bodku za jednou z najdôležitejších a najrozsiahlejších káuz orbánovskej korupcie a rozkrádania, za kauzou diaľničných koncesií. Vyplácanie konzorcia Mészáros-Szíjj by maďarských daňových poplatníkov stálo v priebehu 35 rokov 23 biliónov forintov (približne 62 miliárd eur). Túto záležitosť teraz uzavrieme, o tom dnes vláda s konečnou platnosťou rozhodne,“ vyhlásil Magyar.
O zrušení koncesnej zmluvy hovoril už koncom októbra minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Avizoval, že podľa plánov prevezme prevádzku siete rýchlostných ciest od spoločnosti patriacej do záujmovej sféry podnikateľov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szíjja na jar roku 2027 stopercentne štátna spoločnosť Magyar Közút. Štát sa v prvom rade usiluje o ukončenie zmluvy vzájomnou dohodou, no v prípade neúspechu je pripravený odstúpiť od nej aj jednostranne, dodal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)