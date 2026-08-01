< sekcia Zahraničie
Magyar: Všetky záložné elektrárne v krajine sú pripravené na spustenie
Premiér zároveň uviedol, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy elektriny MAVIR koordinuje jej domácu výrobu a dovoz zo zahraničia z hodiny na hodinu.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 1. augusta (TASR) - Všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku vrátane tých, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky a sú v zlom technickom stave, sú funkčné a pripravené na spustenie. V sobotu to uviedol premiér Péter Magyar, informuje agentúra MTI, píše TASR.
Vo videu zverejnenom na sieti Facebook Magyar povedal, že vládna pracovná skupina zasadala do neskorých nočných hodín a preverovala všetky dostupné kapacity elektrární či možnosti dovozu elektrickej energie. Zároveň sa zaoberala očakávanými dennými objemami spotreby elektriny, možnosťami znižovania jej odberu, stavom vodného hospodárstva krajiny a možnými scenármi na najbližšie dni.
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2000 megawattmi, uviedol premiér.
K ďalším komplikáciám došlo po tom ako vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar však tvrdí, že potrebné diely na jeho opravu dorazili a elektráreň by mohla obnoviť výrobu už v nedeľu.
Premiér zároveň uviedol, že prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy MAVIR koordinuje jej domácu výrobu a dovoz zo zahraničia z hodiny na hodinu.
Magyar tiež oznámil nové vládne nariadenie týkajúce sa obmedzenia výroby veľkých odberateľov elektriny. Povedal, že väčšina z nich sa doteraz dobrovoľne zaviazala k obmedzeniam, ktoré priniesli zníženie spotreby o približne 240 megawattov. V prípade ďalšieho zmenšenia výkonu elektrárne v Paksi to však nemusí stačiť, konštatoval.
Z nariadenia kabinetu vyplýva, že v prvom kroku od veľkých spotrebiteľov požadujú obmedzenie spotreby. Podniky, ktoré svoje záväzky nedodržia, môžu očakávať sankcie. MAVIR bude môcť zaviazať veľké spoločnosti k obmedzeniu odberu a v krajnom prípade ich aj odpojiť od siete.
V reťazci úsporných opatrení je obyvateľstvo na poslednom mieste, pripomenul premiér. „Toto je zmena režimu v praxi,“ dodal.
Z ďalších vládnych opatrení Magyar vymenoval okrem iných zastavenie nákladnej železničnej dopravy v čase od 17.00 h do 22.00 h, zavedenie práce z domu v štátnej správe na prvé tri dni budúceho týždňa, pričom na podobný krok vyzval aj ďalšie verejné či súkromné inštitúcie. Ďalej uviedol, že bude vypnuté dekoratívne osvetlenie všetkých štátnych úradov a vláda vyzvala aj vodohospodárske spoločnosti, aby na miestach, kde si to situácia vyžaduje, okamžite nariadili obmedzenia tretieho stupňa pri spotrebe vody, aby bol napríklad na športoviskách zavedený zákaz polievania či napĺňania bazénov.
Vo videu zverejnenom na sieti Facebook Magyar povedal, že vládna pracovná skupina zasadala do neskorých nočných hodín a preverovala všetky dostupné kapacity elektrární či možnosti dovozu elektrickej energie. Zároveň sa zaoberala očakávanými dennými objemami spotreby elektriny, možnosťami znižovania jej odberu, stavom vodného hospodárstva krajiny a možnými scenármi na najbližšie dni.
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2000 megawattmi, uviedol premiér.
K ďalším komplikáciám došlo po tom ako vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar však tvrdí, že potrebné diely na jeho opravu dorazili a elektráreň by mohla obnoviť výrobu už v nedeľu.
Premiér zároveň uviedol, že prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy MAVIR koordinuje jej domácu výrobu a dovoz zo zahraničia z hodiny na hodinu.
Magyar tiež oznámil nové vládne nariadenie týkajúce sa obmedzenia výroby veľkých odberateľov elektriny. Povedal, že väčšina z nich sa doteraz dobrovoľne zaviazala k obmedzeniam, ktoré priniesli zníženie spotreby o približne 240 megawattov. V prípade ďalšieho zmenšenia výkonu elektrárne v Paksi to však nemusí stačiť, konštatoval.
Z nariadenia kabinetu vyplýva, že v prvom kroku od veľkých spotrebiteľov požadujú obmedzenie spotreby. Podniky, ktoré svoje záväzky nedodržia, môžu očakávať sankcie. MAVIR bude môcť zaviazať veľké spoločnosti k obmedzeniu odberu a v krajnom prípade ich aj odpojiť od siete.
V reťazci úsporných opatrení je obyvateľstvo na poslednom mieste, pripomenul premiér. „Toto je zmena režimu v praxi,“ dodal.
Z ďalších vládnych opatrení Magyar vymenoval okrem iných zastavenie nákladnej železničnej dopravy v čase od 17.00 h do 22.00 h, zavedenie práce z domu v štátnej správe na prvé tri dni budúceho týždňa, pričom na podobný krok vyzval aj ďalšie verejné či súkromné inštitúcie. Ďalej uviedol, že bude vypnuté dekoratívne osvetlenie všetkých štátnych úradov a vláda vyzvala aj vodohospodárske spoločnosti, aby na miestach, kde si to situácia vyžaduje, okamžite nariadili obmedzenia tretieho stupňa pri spotrebe vody, aby bol napríklad na športoviskách zavedený zákaz polievania či napĺňania bazénov.