Magyar: Vyšetrovanie majetkov začneme u expremiérov a ich rodín
Podľa Magyara nikto dnes v Maďarsku dnes neverí, že luxusnú usadlosť s nehnuteľnosťami v hodnote 13 miliárd forintov (32,8 milióna eur) si pre seba postavil premiérov 86-ročný otec.
Budapešť 11. augusta (TASR) - Po prevzatí moci vládou terajšej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a Sloboda) sa v prvom rade začnú vyšetrovať majetkové pomery bývalých premiérov a ich rodín za obdobie uplynulých 20 rokov. Vyhlásil to v pondelok v príspevku na Facebooku predseda TISZY a europoslanec Péter Magyar.
„Po vytvorení vlády TISZA začne Národný úrad pre dane a clá (NAV) vyšetrovať majetkové pomery všetkých bývalých členov vlády a poslancov vládnych strán, ako aj ich blízkych príbuzných, a to za obdobie uplynulých 20 rokov,“ oznámil Magyar.
„Vyšetrovania sa budú venovať aj usadlosti Viktora Orbána v Hatvanpuszte. NAV bude môcť vyžiadať všetky informácie od orgánov vydávajúcich povolenia, až po úradu ochrany pamiatok a budú tiež vypočutí investori a pracujúci na Orbánovej stavbe.“ povedal predseda TISZY.
Podľa Magyara nikto dnes v Maďarsku dnes neverí, že luxusnú usadlosť s nehnuteľnosťami v hodnote 13 miliárd forintov (32,8 milióna eur) si pre seba postavil premiérov 86-ročný otec, ktorý sa stal miliardárom z verejných prostriedkov.
„Každý vie, že dača s rozlohou niekoľkých tisíc metrov štvorcových rozprestierajúca sa na pozemku s rozlohou niekoľkých stoviek hektárov bola postavená podľa želaní a pokynov Viktora Orbána, a že záhradu si vysnívala Anikó Lévaiová (manželka premiéra Orbána) s predpestovanými stromami v hodnote 30 miliónov forintov (75.780 eur),“ poznamenal líder strany TISZA.
Orbán v rozhovore pre podcast Ultrahang 17. júla v súvislosti s usadlosťou povedal, že jeho otec má 85 rokov, je v dobrom zdravotnom stave, pracuje a nehnuteľnosť patrí jemu. „Je to farma, ktorú založil môj otec. Bol to starý štátny majetok, pracoval som tam ešte ako študent. Majetok chátral, rozpadal sa. Otec ho kúpil a prerába ho na farmu a je jeho vlastníctvom,“ povedal premiér. „Mám vlastný dom vo Felcsúte, čo je vzdialené šesť kilometrov od Hatvanpuszty. Mám 62 rokov. Mám vlastný dom v Budíne, kde bývame s manželkou, a mám dom na vidieku. Čo iné by som ešte potreboval?“ uzavrel Viktor Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
