Magyar: Výsledkom koalície Fideszu s Hnutím naša vlasť by bol huxit
Magyar okrem iného povedal, že minister výstavby a dopravy János Lázár, ktorý je dôležitou osobnosťou volebnej kampane Fideszu, dal Hnutiu naša vlasť ponuku na koaličnú spoluprácu.
Autor TASR
Budapešť 27. marca (TASR) - Medzi maďarskou vládnou stranou Fidesz a opozičným Hnutím naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) prebiehajú rokovania o založení koalície po aprílových voľbách. Tvrdil to vo štvrtok na predvolebnom zhromaždení v severomaďarskom Ostrihome predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar, podľa ktorého by takáto koalícia vyviedla krajinu z Európskej únie. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar okrem iného povedal, že minister výstavby a dopravy János Lázár, ktorý je dôležitou osobnosťou volebnej kampane Fideszu, dal Hnutiu naša vlasť ponuku na koaličnú spoluprácu.
„Vieme o tom, že medzi Fideszom a Hnutím naša vlasť prebiehajú rokovania, a že ešte pred voľbami bude hnutie ochotné, výmenou za rôzne benefity a ponuky, stiahnuť svojich kandidátov z desiatok jednomandátových obvodov,“ dodal predseda strany TISZA.
„Čo patrí k sebe, to patrí k sebe. Ale mám zlú správu, súdruhovia. Môže existovať koalícia medzi Fideszom a Hnutím naša vlasť, dokonca sa k nej môže pridať aj Demokratická koalícia (DK). Ale všetci budú v opozícii, pretože TISZA tieto voľby vyhrá,“ odkázal Magyar.
Líder strany TISZA vyjadril názor, že takáto spolupráca strán by viedla k „samotnému huxitu“, teda k vystúpeniu Maďarska z Európskej únie.
Postoj Hnutia naša vlasť, ktoré pravidelne vydáva vyhlásenia namierené proti Bruselu, je v tejto otázke podľa Magyara úplne jasný. Dodal, že stojí za to si všimnúť aj vyjadrenia premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, na základe ktorých sa domnieva, že aj vládna strana ide týmto smerom.
„Nech je každému jasné, vážení voliči Fideszu, vážení voliči Hnutia naša vlasť, huxit by znamenal, že by už neboli žiadne rozvojové peniaze Európskej únie,“ varoval Magyar.
Z údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián vyplýva, že mimoparlamentná opozičná strana TISZA má v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent, čo znamená náskok 23 percentuálnych bodov. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa so štvorpercentnou podporou do parlamentu nedostalo.
Provládny inštitút Nézőpont zverejnil svoj najnovší prieskum nasledujúci deň. Prezentoval ho s tvrdením, že výskum verejnej mienky od „Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Medzi istými voličmi získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.
Medzi oboma inštitútmi a ich predstaviteľmi pretrváva dlhodobé napätie. Medián už dlhší čas vykazuje vo svojich prieskumoch výrazný rast popularity strany TISZA, zatiaľ čo Nézőpont naďalej informuje, že vládnuca strana je najpopulárnejšia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar okrem iného povedal, že minister výstavby a dopravy János Lázár, ktorý je dôležitou osobnosťou volebnej kampane Fideszu, dal Hnutiu naša vlasť ponuku na koaličnú spoluprácu.
„Vieme o tom, že medzi Fideszom a Hnutím naša vlasť prebiehajú rokovania, a že ešte pred voľbami bude hnutie ochotné, výmenou za rôzne benefity a ponuky, stiahnuť svojich kandidátov z desiatok jednomandátových obvodov,“ dodal predseda strany TISZA.
„Čo patrí k sebe, to patrí k sebe. Ale mám zlú správu, súdruhovia. Môže existovať koalícia medzi Fideszom a Hnutím naša vlasť, dokonca sa k nej môže pridať aj Demokratická koalícia (DK). Ale všetci budú v opozícii, pretože TISZA tieto voľby vyhrá,“ odkázal Magyar.
Líder strany TISZA vyjadril názor, že takáto spolupráca strán by viedla k „samotnému huxitu“, teda k vystúpeniu Maďarska z Európskej únie.
Postoj Hnutia naša vlasť, ktoré pravidelne vydáva vyhlásenia namierené proti Bruselu, je v tejto otázke podľa Magyara úplne jasný. Dodal, že stojí za to si všimnúť aj vyjadrenia premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, na základe ktorých sa domnieva, že aj vládna strana ide týmto smerom.
„Nech je každému jasné, vážení voliči Fideszu, vážení voliči Hnutia naša vlasť, huxit by znamenal, že by už neboli žiadne rozvojové peniaze Európskej únie,“ varoval Magyar.
Z údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián vyplýva, že mimoparlamentná opozičná strana TISZA má v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent, čo znamená náskok 23 percentuálnych bodov. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa so štvorpercentnou podporou do parlamentu nedostalo.
Provládny inštitút Nézőpont zverejnil svoj najnovší prieskum nasledujúci deň. Prezentoval ho s tvrdením, že výskum verejnej mienky od „Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Medzi istými voličmi získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.
Medzi oboma inštitútmi a ich predstaviteľmi pretrváva dlhodobé napätie. Medián už dlhší čas vykazuje vo svojich prieskumoch výrazný rast popularity strany TISZA, zatiaľ čo Nézőpont naďalej informuje, že vládnuca strana je najpopulárnejšia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)