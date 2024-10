Magyar vyzval, aby Maďari volili jeho stranu, ak chcú zmenu v krajine

Budapešť 23. októbra (TASR) - Ak Maďari chcú presadiť zmenu vo svojej vlasti, tak by mali v parlamentných voľbách v roku 2026 voliť stranu TISZA. Vyhlásil to najsilnejší kritik vlády premiéra Viktora Orbána a predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar v stredu na masovom protivládnom zhromaždení svojej strany v Budapešti. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Magyara, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, každý, kto chce vlasteneckú vládu v Maďarsku, má a bude mať úlohu.



"Je veľa ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť povedať nahlas, že už toho majú dosť. Mnohí pracujú vo verejnej a štátnej správe, kde môže byť nebezpečné mať takýto postoj. Viem, že je veľa ľudí otrávených týmto skorumpovaným systémom, avšak musia sa postarať o svoju rodinu a zatiaľ sa nemôžu verejne postaviť proti nemu. Oni sú pre nás tichými hrdinami," zdôraznil Magyar, ktorý vyzval aj ich, aby v roku 2026 mysleli na svoju krajinu a aby volili TISZU.



Magyar okrem iného vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho stranou Maďarsko okamžite požiada o členstvo v Európskej prokuratúre (EPPO) a miliardy EÚ, ktoré patria Maďarsku, budú okamžite k dispozícii.



Okrem toho chce podľa neho TISZA zaviesť, aby post predsedu vlády mohol jeden človek zastávať najviac dve volebné obdobia. "Obnovíme nezávislosť samospráv a po mnohých korekciách Orbánovej vlády dáme do poriadku aj ústavu tak, aby najdôležitejší zákon bol zákonom všetkých nás," dodal Magyar.



Na podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956, prišli na budínske námestie Séna tér tisíce odporcov Orbánovej vlády.