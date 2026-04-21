Magyar vyzval nominantov Fideszu, aby dobrovoľne odstúpili

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 21. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar, ktorého strana Tisza získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu, v utorok na platforme X vyzval nominantov strany Fidesz, vrátane prezidenta Tamása Sulyoka, aby do konca mája odstúpili. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Do 31. mája môžu Orbánove bábky dobrovoľne odstúpiť zo svojich funkcií. To sa týka prezidenta Maďarska, predsedu Kúrie (najvyššieho súdu), predsedu Národného úradu pre súdnictvo, predsedu ústavného súdu a generálneho prokurátora. Maďarský ľud 12. apríla hlasoval za úplnú politickú transformáciu. Ak títo úradníci dobrovoľne neodstúpia do 31. mája, potom – na základe mandátu, ktorý sme dostali od miliónov Maďarov – ich odvoláme z funkcií,“ napísal Magyar.

Hlavu štátu volí v Maďarsku parlament, Sulyok sa stal maďarským prezidentom 5. marca 2024 po tom, čo ho do funkcie zvolil parlament s dvojtretinovou väčšinou vládneho bloku Fidesz-KDNP.

Necelý týždeň po parlamentných voľbách v Maďarsku oznámili oficiálne konečné výsledky. Doterajšia konzervatívna opozičná strana Tisza pod vedením Pétera Magyara podľa nich získala 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina.
