Magyar vyzval Orbána na verejný dialóg

Budapešť 9. júna (TASR) - Predseda mimoparlamentnej maďarskej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar v pondelok vyzval predsedu vlády Viktora Orbána na verejný dialóg. Magyar, ktorý je najaktívnejším kritikom Orbána, na Facebooku uviedol, že by chcel s premiérom rozhovor na verejnom mieste, naživo a v priamom prenose, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Ak neprídete, buďte chlap a povedzte, že sa bojíte úprimného a otvoreného dialógu,“ napísal Magyar. Rozhovor by mal byť v prvom rade o existenčných otázkach ľudí, ale aj o zdravotnej starostlivosti.



Predseda strany TISZA by s Orbánom chcel diskutovať aj o otázkach zahraničnej politiky, ktoré „znepokojujú premiéra“, napríklad o otázkach vojny a mieru, vzťahu s EÚ alebo o pohľade na NATO.