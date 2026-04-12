Nedela 12. apríl 2026
Magyar vyzval prezidenta, aby ho poveril zostavením vlády a odstúpil

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Predseda maďarskej strany Tisza Péter Magyar, ktorá podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách pred vládnou stranou Fidesz, vyzval prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením vlády a potom odstúpil. Magyar to povedal pred tisíckami priaznivcov na Batthyányovom námestí, jeho prejav vysielala verejnoprávna televízia M1 naživo, informuje spravodajca TASR v Budapešti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nastane koniec nočných mrazov?

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve