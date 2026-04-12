Magyar vyzval prezidenta, aby ho poveril zostavením vlády a odstúpil
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Predseda maďarskej strany Tisza Péter Magyar, ktorá podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách pred vládnou stranou Fidesz, vyzval prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením vlády a potom odstúpil. Magyar to povedal pred tisíckami priaznivcov na Batthyányovom námestí, jeho prejav vysielala verejnoprávna televízia M1 naživo, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)