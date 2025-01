Magyar vyzval prezidenta Sulyoka, aby riešil otázku predčasných volieb

Budapešť 4. januára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec Péter Magyar vyzval v sobotu prezidenta Tamása Sulyoka, aby začal rokovania o možnosti predčasných parlamentných volieb. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, ktorý je najostrejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, vo vyhlásení zdôraznil, že hlavnou úlohou prezidenta je vždy zastupovať záujmy maďarského národa.



"Ak vláda privedie svoju krajinu do hospodárskej, morálnej a existenčnej krízy, potom hlava štátu nesmie mlčať tak, ako v roku 2006 v podobnej situácii nemlčal ani (vtedajší prezident, pozn. TASR) László Sólyom," dodal.



Predseda strany TISZA tvrdí, že prezident musí zasiahnuť v čase, keď sa podľa neho "každý člen Orbánovej rodiny stáva miliardárom a jeho rodina chce získať letisko, železničné stanice a budovy ministerstiev". Na druhej strane podľa slov Magyara žijú tri milióny Maďarov pod hranicou životného minima a v dôsledku krokov vlády krajina prichádza o finančné prostriedky Európskej únie.



"Ak bola otrasená dôvera väčšiny národa vo vládu, tak by hlava štátu nemala hrať stolný tenis a rušiť svoj novoročný prejav, ale mala by sa ozvať a rokovať o možnosti predčasných volieb," uviedol Magyar.



"Chápem, že Tamás Sulyok si myslí, že ho Viktor Orbán najal ako bábku na päť rokov do Sándorovho paláca, ale mám pre neho zlú správu. Prezident sa totiž zodpovedá maďarskému ľudu a nie Viktorovi Orbánovi," podotkol Magyar.



Zároveň Sulyoka vyzval, aby "prerušil svoju dovolenku, nabral odvahu, pozrel sa maďarským občanom do očí a predniesol skutočný prejav hlavy štátu", v ktorom bude hovoriť aj o "skutočnom" stave krajiny a načrtne možné riešenia.



Opozičná strana Demokratická koalícia (DK) v piatok oznámila, že predloží v parlamente návrh uznesenia o predčasnom rozpustení zákonodarného zboru. Magyar k predčasným voľbám vyzval ešte v novoročnom prejave, v ktorom oznámil, že jeho strana prechádza na režim predvolebnej kampane už od 6. januára.



Vládne informačné centrum (KTK) v stredu vydalo vyhlásenie, v ktorom poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to tvrdili hlasy z opozície.



"Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín má Maďarsko politickú stabilitu. Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2026 a všetky reči tvrdiace niečo iné sú len úbohým politickým trikom," píše sa vo vládnom dokumente.