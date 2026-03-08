< sekcia Zahraničie
Magyar vyzval Rusko, aby sa zdržalo ovplyvňovania maďarských volieb
Magyar vyhlásil, že Maďarsko je krajinou ľudí milujúcich slobodu a Maďari sú dedičmi bojovníkov za slobodu z roku 1956.
Autor TASR
Budapešť 8. marca (TASR) - Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA a jej kandidát na premiéra Péter Magyar adresoval v nedeľu na Facebooku ruskému veľvyslanectvu v Budapešti výzvu, aby sa Moskva zdržala akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar vyhlásil, že Maďarsko je krajinou ľudí milujúcich slobodu a Maďari sú dedičmi bojovníkov za slobodu z roku 1956. Podľa jeho slov nikto nemôže Maďarsko a maďarský ľud vydierať ani vyhrážať sa mu.
„Ako viete, tento rok oslavujeme 70. výročie nášho boja za slobodu. Maďarov sa nedalo zastrašiť v roku 1956 a nenechajú sa zastrašiť ani dnes,“ napísal Magyar.
Ako dodal, 12. apríla v parlamentných voľbách väčšina Maďarov potvrdí, že miesto ich krajiny je v európskom systéme a chceli by žiť v slobodnom, nezávislom Maďarsku, oslobodenom od vonkajšieho vplyvu. Predseda strany TISZA preto očakáva rešpekt ku každému Maďarovi a k suverenite Maďarska.
Magyar zdôraznil, že budúca vláda strany TISZA sa bude usilovať o vyvážené vzťahy s Ruskou federáciou. „Dôrazne vyzývam ruské vedenie, aby sa zdržalo akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb a vyhrážania sa Maďarom,“ napísal v príspevku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar vyhlásil, že Maďarsko je krajinou ľudí milujúcich slobodu a Maďari sú dedičmi bojovníkov za slobodu z roku 1956. Podľa jeho slov nikto nemôže Maďarsko a maďarský ľud vydierať ani vyhrážať sa mu.
„Ako viete, tento rok oslavujeme 70. výročie nášho boja za slobodu. Maďarov sa nedalo zastrašiť v roku 1956 a nenechajú sa zastrašiť ani dnes,“ napísal Magyar.
Ako dodal, 12. apríla v parlamentných voľbách väčšina Maďarov potvrdí, že miesto ich krajiny je v európskom systéme a chceli by žiť v slobodnom, nezávislom Maďarsku, oslobodenom od vonkajšieho vplyvu. Predseda strany TISZA preto očakáva rešpekt ku každému Maďarovi a k suverenite Maďarska.
Magyar zdôraznil, že budúca vláda strany TISZA sa bude usilovať o vyvážené vzťahy s Ruskou federáciou. „Dôrazne vyzývam ruské vedenie, aby sa zdržalo akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb a vyhrážania sa Maďarom,“ napísal v príspevku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)