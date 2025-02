Magyar: Vyzývateľom Orbána bude maďarský ľud, nie ja

Budapešť 15. februára (TASR) — V ďalších parlamentných voľbách nebude najväčším vyzývateľom predsedu maďarskej vlády Péter Magyar, ale samotný ľud Maďarska. Vyhlásil to v sobotu na prvom zjazde maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) jej predseda Péter Magyar. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Uplynulý rok jasne ukázal, že maďarský štát nefunguje a príčinou problémov je samotný Viktor Orbán," povedal Magyar vo svojom prvom výročnom prejave o stave krajiny pred 2000 účastníkmi zjazdu v kongresovom centre budapeštianskeho výstaviska Hungexpo.



Predseda strany TISZA sa venoval otázkam zdravotníctva, dôchodcov a zahraničnej politiky.



Podľa servera infostart.hu Magyar Orbánovej vláde adresoval kritiku za to, že nebrala ohľad na záujmy krajiny, rozpredala pôdu a rozkrádala národné bohatstvo, umožnila vstup zločincom z tretieho sveta a uprednostňovala záujmy cudzích mocností pred záujmami občanov Maďarska.



"Vieme, kto ste, vieme, čo ste urobili, a nezabudneme," vyhlásil Magyar a súčasne avizoval nutnosť presadenia nezávislého súdnictva a vyčlenenia finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity väzníc.



"Dokonca by som mohol povedať, že spúšťame program 'cesta do väzenia'," uviedol s poznámkou, že TISZA chce získať späť rozkradnuté štátne peniaze a dokonca otvoriť zložky agentov tajnej služby.



