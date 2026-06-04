< sekcia Zahraničie
Magyar: Začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou nebudeme blokovať
Magyar v stredu oznámil, že Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
Autor TASR
Budapešť 4. júna (TASR) - Maďarská vláda nezablokuje začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou do Európskej únie, ak Ukrajina zaručí práva maďarskej menšiny. Premiér Péter Magyar to povedal v rozhovore uverejnenom vo štvrtkovom vydaní francúzskeho denníka Le Monde, ktorý poskytol počas návštevy Paríža. Cieľom Maďarska je podľa jeho slov dosiahnuť energetickú nezávislosť a snaží sa preto „diverzifikovať zdroje, ale nemôže sa úplne oslobodiť od ruskej energie“ napriek tomu, že Rusko predstavuje pre Európu bezpečnostnú hrozbu. TASR o tom píše podľa agentúry MTI.
Magyar v stredu oznámil, že Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. „Ak budú tieto body zahrnuté do ich akčného plánu pre EÚ, potom súhlasíme so začatím prvej fázy rokovaní,“ povedal pre francúzsky denník a dodal, že je v záujme Maďarska aj Ukrajiny, aby sa veci pohli vpred.
Ukrajina podľa neho od maďarskej vlády môže očakávať úprimnosť, nie pokrytectvo. „Ukrajina je aktuálne vo vojne. Dúfame, že tento konflikt čo najskôr skončí a že o päť, 10 či 15 rokov bude schopná uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol. Potom v Maďarsku usporiadame referendum v tejto veci. Veď aj náš vlastný proces pristúpenia trval viac ako desať rokov,“ upresnil Magyar.
V súvislosti s Ruskom Magyar pripustil, že predstavuje pre Európu bezpečnostnú hrozbu. „Z dlhodobého hľadiska je však dôležité, aby sme sa pokúsili vrátiť k situácii, aká panovala pred 20 rokmi, keď sme s nimi dokázali veľmi dobre spolupracovať v ekonomickej oblasti,“ povedal.
Maďarský premiér sa vyjadril aj k ústavným zmenám, ktoré avizoval. Ústavu z roku 2011 podľa neho Orbánova vláda „napísala na iPade“ bez konzultácií s občanmi krajiny. „Verejnosť má voči novej ústave vysoké očakávania. Príprava návrhu môže trvať až rok a následne by sme radi usporiadali referendum. V tomto prechodnom období však nemôžeme dovoliť, aby tí, ktorí zradili a vyplienili krajinu, zostali na svojich pozíciách,“ reagoval na otázku o možnom odvolaní prezidenta Tamása Sulyoka.
Magyar v stredu oznámil, že Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. „Ak budú tieto body zahrnuté do ich akčného plánu pre EÚ, potom súhlasíme so začatím prvej fázy rokovaní,“ povedal pre francúzsky denník a dodal, že je v záujme Maďarska aj Ukrajiny, aby sa veci pohli vpred.
Ukrajina podľa neho od maďarskej vlády môže očakávať úprimnosť, nie pokrytectvo. „Ukrajina je aktuálne vo vojne. Dúfame, že tento konflikt čo najskôr skončí a že o päť, 10 či 15 rokov bude schopná uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol. Potom v Maďarsku usporiadame referendum v tejto veci. Veď aj náš vlastný proces pristúpenia trval viac ako desať rokov,“ upresnil Magyar.
V súvislosti s Ruskom Magyar pripustil, že predstavuje pre Európu bezpečnostnú hrozbu. „Z dlhodobého hľadiska je však dôležité, aby sme sa pokúsili vrátiť k situácii, aká panovala pred 20 rokmi, keď sme s nimi dokázali veľmi dobre spolupracovať v ekonomickej oblasti,“ povedal.
Maďarský premiér sa vyjadril aj k ústavným zmenám, ktoré avizoval. Ústavu z roku 2011 podľa neho Orbánova vláda „napísala na iPade“ bez konzultácií s občanmi krajiny. „Verejnosť má voči novej ústave vysoké očakávania. Príprava návrhu môže trvať až rok a následne by sme radi usporiadali referendum. V tomto prechodnom období však nemôžeme dovoliť, aby tí, ktorí zradili a vyplienili krajinu, zostali na svojich pozíciách,“ reagoval na otázku o možnom odvolaní prezidenta Tamása Sulyoka.