< sekcia Zahraničie
Magyar: Základom úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika
Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií.
Autor TASR
Budapešť/Gödöllő 23. júna (TASR) - Všetci sme presvedčení, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, uviedol v utorok maďarský premiér Péter Magyar na summite krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v meste Gödöllő. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Predseda maďarskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Poľska, Česka a Slovenska zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií.
Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií.
Péter Magyar zároveň vyzdvihol, že krajiny V4 naďalej podporujú európsku integráciu štátov západného Balkánu. „Zhodujeme sa na tom, že stabilita, rozvoj a perspektíva tohto regiónu sú spoločným európskym záujmom. Je dôležité, aby dôveryhodnosť a predvídateľnosť procesu rozširovania prispeli k dlhodobej bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy,“ dodal podľa MTI.
Predseda maďarskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Poľska, Česka a Slovenska zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií.
Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií.
Péter Magyar zároveň vyzdvihol, že krajiny V4 naďalej podporujú európsku integráciu štátov západného Balkánu. „Zhodujeme sa na tom, že stabilita, rozvoj a perspektíva tohto regiónu sú spoločným európskym záujmom. Je dôležité, aby dôveryhodnosť a predvídateľnosť procesu rozširovania prispeli k dlhodobej bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy,“ dodal podľa MTI.