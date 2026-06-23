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Magyar: Základom úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika

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Maďarský premiér Péter Magyar počas tlačovej konferencie v rámci summitu premiérov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v maďarskom meste Gödöllő v utorok 23. júna 2026. Foto: TASR/AP

Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií.

Autor TASR
Budapešť/Gödöllő 23. júna (TASR) - Všetci sme presvedčení, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, uviedol v utorok maďarský premiér Péter Magyar na summite krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v meste Gödöllő. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.

Predseda maďarskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Poľska, Česka a Slovenska zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií.

Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií.

Na snímke premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sprava Robert Fico (Slovensko), Péter Magyar (Maďarsko), Donald Tusk (Poľsko) a Andrej Babiš (Česko) pózujú počas tlačovej konferencie v rámci summitu premiérov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v maďarskom meste Gödöllő v utorok 23. júna 2026.
Foto: TASR/DUNA


Péter Magyar zároveň vyzdvihol, že krajiny V4 naďalej podporujú európsku integráciu štátov západného Balkánu. „Zhodujeme sa na tom, že stabilita, rozvoj a perspektíva tohto regiónu sú spoločným európskym záujmom. Je dôležité, aby dôveryhodnosť a predvídateľnosť procesu rozširovania prispeli k dlhodobej bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy,“ dodal podľa MTI.
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