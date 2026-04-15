Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Magyar: Zastavíme vysielanie falošných správ

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Voličom doteraz vládnucej strany Fidesz odkázal, že im ukáže, že štátne médiá nehovoria pravdu o strane Tisza.

Autor TASR
Budapešť 15. apríla (TASR) - Kandidát strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar, ktorého podľa servera hvg.hu verejnoprávne médiá počas volebnej kampane nepozvali na rozhovor, v stredu vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth rádió vyhlásil, že jeho vláda pozastaví „vysielanie falošných správ“. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„V tejto továrni na klamstvá (verejnoprávne médiá) sa ročne spáli 160 miliárd forintov,“ povedal Magyar s poznámkou, že vláda od roku 2019 nezvýšila rozpočet na sociálne palivové drevo.

Voličom doteraz vládnucej strany Fidesz odkázal, že im ukáže, že štátne médiá nehovoria pravdu o strane Tisza.

Na otázku, či jeho kabinet bude menitť mediálny zákon, pričom sľúbil, že všetko urobí v zmysle práva, odpovedal, že štátne médiá si neplnili svoje zákonné povinnosti. Tisza podľa neho bude konať legálne. Dodal, že on sám nebude zasahovať do práce verejnoprávnych médií.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
