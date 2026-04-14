Magyar: Zavedenie eura je strategickým cieľom novej vlády
Autor TASR
Budapešť 14. apríla (TASR) - Strategickým cieľom novej maďarskej vlády strany Tisza je zavedenie eura v Maďarsku. Podľa servera promotions.hu to potvrdil predseda Tiszy a kandidát na post nového premiéra Péter Magyar na pondelňajšej povolebnej tlačovej konferencii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny, čím sa ukončí neistota forintu a rekordne vysokej „orbánovskej“ inflácie.
Magyar dodal, že dvojtretinová väčšina Tiszy, ktorú získala v nedeľňajších parlamentných voľbách, umožňuje urýchlenie procesu. Zodpovedné rozhodnutie sa však podľa neho prijme až po posúdení skutočného stavu rozpočtu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
